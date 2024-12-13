Ajansın kuruluşunun 6. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"6 yıl boyunca gökyüzünü aştık, geleceği inşa ettik. Bugün, TUA olarak 6. yılımızı gururla kutluyoruz. Bu süre zarfında astronotlarımız gökyüzüyle buluştu. Bilim ve teknolojide yeni ufuklara yelken açtık. Gençlerimizi uzay hayaliyle buluşturduk. Türkiye'nin uzay serüvenini dünya sahnesine taşıdık.



Hedefimiz, ülkemizi uzayın lider ülkelerinden biri yapmak. Bunu başarmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."