Tersane İstanbul'da "Türkiye Yapay Zeka Zirvesi" düzenlendi. Türkiye'de yapay zeka alanında atılacak adımlar ve son gelişmeler bu zirvede konuşuldu. 24 TV muhabiri Edanur Karaloğlu'nun sorularını cevaplayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin yeni Yapay Zeka Eylem Planı hakkında önemli mesajlar verdi.

Kacır, Türkiye'nin yapay zeka stratejisinin dört temel üzerine kurulduğunu ifade ederek, "Yapay zeka elektrik gibi, internet gibi neredeyse hayatın her alanını kuşatan bir teknoloji başlığı. Dolayısıyla Türkiye'nin bu alanda dört temel unsurda bir eylem planı ortaya koyduğunu kamuoyuyla paylaşmış olduk. Fark et, istifade et, üret ve yönet. Bunlar aslında atacağımız adımlar özeti niteliğinde ve bu kavramları da çok dikkatli seçtik. Örneğin kullan demedik, istifade et dedik. Çünkü kullanmak iyiye kullanmakla beraber kötüye kullanımı da çağrıştıran bir kavram ama istifade etmek değer oluşturmuyor" dedi.

5 MİLYON KİŞİYE YAPAY ZEKA EĞİTİMİ

Söz konusu yapay zekaya ilişkin farkındalık tarafının da geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kacır, 5 milyon vatandaşa bu amaç doğrultusunda yapay zeka eğitimlerinin verileceğini kaydetti.

"YÜZDE 2'LİK BİR PAYI YAPAY ZEKA PROJELERİNE AYIRACAĞIZ"

Kacır ayrıca, "Büyüme alanlarıyla ITOTUZ Yüksek Teknoloji Yatırım Teşvik Programımızla birlikte iki yüz elli megavat olan veri merkezi kapasitemizi bir gigawatt düzeyine çıkartacağız. Bu aslında on milyar dolarlık bir özel sektör yatırımının harekete geçmesi anlamına gelecek. Yine kamunun yatırım programında yatırım portföylünde yüzde 2'lik bir payı yapay zeka projelerine ayıracağız" ifadelerini kullandı. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımız ilan ettiler. Yani insan kaynağıyla, dijital altyapısıyla ve özellikle kamunun öncülüğünde ve koordinasyonunda yeni bir dönemin kapılarını açacağız. Bu dönem bir trilyon liranın üzerinde bir ekonomik değerin ülkemizi yapay zeka aracılığıyla kazandırdığımız bir dönem olacak.

Dil modelleri tarafında da yerli adımlar atıldığını ifade eden Bakan Kacır, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin yerli yapay zeka dil modelini TÜBİTAK tarafından geliştirilen Milli Yapay Zeka Asistanı Bilge'yi takdim ettik. Bilge, Sayın Cumhurbaşkanımıza kişisel yapay zeka sistemi olarak hizmet sunmaya hazır" değerlendirmesinde bulundu.

Kacır son olarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin emrinde olacak. İnşallah önümüzdeki dönemde Bilge, hem kamuda hem özel sektörde adım adım yaygınlaşacak. Bütün bunları en güçlü şekilde elde etmek ve böylelikle başkalarının geliştirdiği ürünlerin kullanışsız müşterisi olmak yerine kendi çözümlerini kendi verisiyle kendi imkan ve kabiliyetleriyle geliştiren üreten bir ülke olmak iddiasını inşallah en güçlü şekilde sürdüreceğiz" diye konuştu.