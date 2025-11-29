''Türkiye'nin yeni hedefi'' diyerek duyurdular! Latin Amerika'dan stratejik ortaklık mesajı

Türk savunma sanayisinin gözdeleri İHA/SİHA'lar Latin Amerika'da gündem oldu. Türkiye'nin bölgedeki İHA ihracatının yanı sıra üretim üssü konusuyla da ilgilendiğini öne süren Latin Amerika basını, "Türkiye'nin yeni hedefi Latin Amerika pazarı. Yakında Türkler burayı da fethedecek." dedi.

Latin Amerika ülkesi Şili merkezli İspanyolca yayın yapan savunma ve havacılık sitesi Aero Naves, Türkiye'nin geliştirdiği insansız hava araçlarını (İHA) gündemine aldı. Türkiye'nin İHA sektöründeki gelişimin yakın markaja alan Şili basını, Ankara'nın birçok bölgede pazar hakimiyeti kurduğuna dikkati çekti.

"YAKINDA TÜRKLER BURAYI DA FETHEDECEK"

Türkiye'nin uluslararası SİHA pazarındaki başarılı işbirliklerine değinen Şili basını, yayınladığı haberde, "Türkiye'nin yeni hedefi, gözetim ve iç güvenlik ihtiyacı yüksek olan Latin Amerika pazarı. Yakında Türkler burayı da fethedecek." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin küresel İHA ihracatında yüzde 65'lik bir payı elinde tuttuğu yazılan haberde, Türk İHA'larının 37 ülkede aktif olarak kullanıldığı hatırlatıldı.

Türk İHA'larının birçok ülkede kendini ispatladığı yazan Şili basını, Ankara'nın modern savaşın ritmini belirlediğini aktardı.

"TÜRKİYE ÖNE ÇIKIYOR"

Bayraktar TB2'nin fiyat ve performans açısından rakiplerini geride bıraktığına dikkat çeken Şili basını haberinin devamında, "Bayraktar TB2'nin 2-5 milyon dolar arası fiyatı, ABD Reaper'ın 30 milyon doların üzerindeki maliyetiyle kıyaslandığında ezici bir avantaj sağlıyor. Çin daha ucuz alternatif sunsa da ihracat kısıtlamaları nedeniyle birçok ülke erişemiyor. İşte bu boşlukta Türkiye hem güvenilir hem ulaşılabilir bir güç olarak öne çıkıyor." sözlerine yer verildi.

"TÜRKİYE'DEN BAŞKA HİÇBİR ÜLKE BUNU YAPAMIYOR"

Türk savunma devleri BAYKAR ile TUSAŞ'ın Türkiye'deki İHA teknolojisinde öne çıktığı belirtilen haberde ASELSAN ve ROKETSAN gibi savunma kuruluşlarının da mühimmat entegrasyonu sağladığına değinildi. Haberde, "Bu yapı, dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar uyumlu işlemiyor." denildi.

Türkiye'nin Şili İHA ihtiyacı için biçilmiş bir kaftan olduğunu vurgulayan Latin Amerika basını, Türk İHA'larının uygun fiyat, yüksek performans, sahada kanıtlanmış güvenilirlik kombinasyonunun Latin Amerika için adeta biçilmiş kaftan olduğunu yazdı.

"TÜRKİYE BÖLGEYE ÜS KURMAYA İSTEKLİ" İDDİASI

Ankara'nın bölgeye İHA ihracatının yanı sıra üretim üssü de kurmaya istekli olduğunu iddia eden Güney Amerika basını, "Türkiye'yi yalnızca bir tedarikçi değil, stratejik güvenlik ortağı haline gelecek." dedi.