Türkiye'ye destek verecek! Türk astrofizikçi resmen NASA'dan ayrıldı

Türkiye, cumhuriyetin 100. yılında tarih yazdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da çabaları ve emekleri ile uzay çağını başlattı. Milyonlar nefesini tuttu Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna odaklandı. 19 Ocak saat 00.49'da başlayan Türkiye'nin uzay yolculuğu ile al bayrağımız dünyadan 400 km uzaklıkta dalgalandı. İşte milyonların göğsünü kabartan bu başarının ardından heyecanlandıran bir gelişme daha yaşandı.

NASA'DAN AYRILDIĞINI AÇIKLADI

10 yılı aşkın süredir NASA'da astrofizikçi olarak görev yapan Umut Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile herkesi duygulandırdı. NASA'dan ayrıldığını ve çalışmalarına Türkiye'de devam edeceğini açıklayan Umut Yıldız, "Bir gün NASA'dan ayrılma tweeti atacağımı düşünmezdim, işte o gün bugünmüş. Kendimi neredeyse doğma büyüme uzay sevdalısı bir insan olarak görürüm ve aklım fikrim hep bir karış uzayda olmuştur. Yıllarca uzay için bir şeyler yapmaya çalıştım, birçok projede yer aldım. Bunun da son 10 yılı NASA/JPL'de hem astrofizikçi hem derin uzay iletişimi alanlarında geçti. Bana çok katkıları olan müthiş insanlarla tanıştım, kendimi ve çevremi geliştirme fırsatı buldum" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE UZAY ÇALIŞMALARI YAPACAK

Türkiye'nin uzay çalışmalarına destek vermeyi amaçladığını söyleyen Umut Yıldız, açıklamalarına şöyle devam etti: Artık bu deneyimlerimi Türkiye'de değerlendirmek ve Türkiye'nin uzay atılımını hep beraberce yaşamak için NASA'dan ayrılıyorum. Üniversite bittikten sonra ayrıldığım ülkeme 21 yıl sonra dönmek büyük karar gibi görünse de ben aslında hiç ayrılmamıştım. Ülkemde uzay bilincini daha da artırmak için ya sürekli git-gel yaparak veya online yüzlerce e-/konferanslar vererek yüzbinlerce öğrenci ile birebir yazışma konuşma fırsatı buldum. Küçük de olsa katkım olan binlerce öğrenci motive olup bilimsel veya teknik alanlara yöneldiler. Daha da fazlasını yapmak istiyorum. Ülkemde uzay ve bilim konularında yapacak çok fazla iş var. Hep beraberce yapmak ümidiyle, yepyeni başlangıçlara...

BAKAN KACIR'DAN HOŞ GELDİNİZ MESAJI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise Umut Yıldız'a sosyal medyadan "Hoş geldiniz" mesajı paylaştı.