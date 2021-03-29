Türkiye'ye 'S-400 almayın' diyenler fena yakalandı

29 Mart 2021 Pazartesi 08:14 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 08:14

Türkiye hava savunma sistemi ihtiyacını karşılamak için Rusya'dan satın aldığı S-400'ler nedeniyle ABD'nin CAATSA yaptırımlarına ve NATO üyesi ülkelerin eleştirilerine maruz kalırken NATO'da 'Rus malı' kullanan ülkenin sadece Türkiye olmadığı ortaya çıktı. Almanya merkezli Bild gazetesi Alman denizaltılarında 'Rus malı' radarların kullanıldığını "Alman denizaltıları Rus Navi ile denize açılıyor" başlığı ile manşetten okuyucularına duyurdu.

Bild gazetesi Baltık Denizi'nde Putin'in Rus savaş gemileri ile Alman kıyılarında askeri varlığını güçlendirdiğini kaydetti. Alman donanmasının Rus savaş gemilerine karşılık deniz altılarına güvendiğini söyleyen gazete, yapılan araştırma sonucunda Alman denizaltılarının her yerinde Rus şirketi tarafından geliştirilen navigasyon cihazlarıyla donatıldığını ortaya çıkarttıklarını vurguladı.

ALMANLAR ENDİŞE DUYUYOR

Rus malı navigasyon sistemlerinin askeri standardı karşılamadığını belirten gazetenin konuyla ilgili soru yönelttiği Savunma Bakanlığı, "Hükümetimiz verilerin korunması ve siber güvenlik konularında tüm gücüyle çalışmaktadır" diyerek kaçamak cevap verdi. Gazete, bir Alman deniz subayının "Elbette verilerimizin yabancı istihbarat servisleri tarafından dinleneceklerinden endişe duyuyoruz" dediğini aktardı. Rus navigasyon cihazlarının Alman denizaltılarına nasıl girdiğini açıklayan gazete şu ifadeleri kullandı: "Şansölye Gerhard Schröder (SPD) döneminde, Alman donanmasının yaklaşık yüz gemisi 2005 yılında Rus Transas şirketinden navigasyon sistemleriyle donatıldı."

NAVİGASYON VERİLERİ ELE GEÇİRİLEBİLİR

Alman Bild gazetesi navigasyonların Rus malı olmasının zararlarını ise şu şekilde açıklıyor: "Bir siber saldırıda, navigasyon verileri "geminin işlevselliği tamamen kaybolana kadar en kötü durumda" ele geçirilebilir ve manipüle edilebilir."

RUSYA RESMEN ÖDÜLLENDİRDİ

Alman denizaltılarında kullanılan Rus malı radarların St. Petersburg merkezli Transas şirketine ait olduğunu kaydeden Alman Bild, gazetesi "Transas, Rus deniz filosunu da navigasyon sistemleriyle donattı. Bunun için de Rus Genelkurmay Başkanı General Nikolai Makarov tarafından bizzat ödüllendirildi" ifadelerini kullandı. (Akşam Gazetesi)