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Türkiye'ye verilmeyen F-35'ler ABD'ye pahalıya 30 milyon dolara mal olacak

ABD, Türkiye'ye verilmeyen F-35'lerin bakım ve muhafaza giderleri için bir alternatif bulununcaya kadar 30 milyon dolar harcayabilir.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD Kongresi 2020 savunma bütçesini onayladı ve Kongre savunma bakanlığına, Türkiye'ye verilmeyen F-35 beşinci nesil savaş uçaklarını bakım ve muhafaza giderleri için 30 milyon dolara kadar harcama kararı verdi.
 
Kongrenin üzerinde uzlaştığı ve ABD Başkanı Trump’a sunulacak olan 2020 savunma bütçesi metninde, Türkiye’ye verilmeyen F-35A jetlerinin Amerikan ordusu tarafından satın alınması öngörülüyor.
 
Senato ve Temsilciler Meclisi’nce hazırlanan ortak metninde, ABD’de bulunan Türkiye’ye ait 6 adet beşinci nesil F-35A tipi savaş uçağının ABD Hava Kuvvetleri tarafından satın alınması öngörülüyor. Kongre komisyonları, Pentagon’a Türkiye’ye teslim edilmeyen 6 adet F-35A’nın bakım ve muhafaza giderleri için de 30 milyon dolara (174 milyon TL) kadar harcama yetkisi verdi.
 
Ayrıca bütçe raporunda Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması nedeniyle ortaya çıkabilecek yedek parça açığı için de fon sağlanması kararlaştırıldı. Konu hakkında raporda, “Savunma Bakanı’nın Türk F-35A uçakları satın alınmadan önce gerekli destek ekipmanının üretildiğini ve Türk F-35A uçaklarının ABD Hava Kuvvetleri F-35A filosuna entegre edilecek şekilde yapılandırıldığını teyit etmesini gerektiren bir hüküm eklenmesi öngörülüyor” ifadelerine yer verildi.

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