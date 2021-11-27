Türklerin geliştirdiği uçuş simülatörünü kullanacaklar

AA 27 Kasım 2021 Cumartesi 12:16 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 12:26

Malezya'da düzenlenen Selangor Havacılık Fuarı'nda (SAS 2021), Türkiye'yi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve APA Bilişim firmaları temsil etti.

SAS 2021'de, özel jetlerden kurtarma uçaklarına, helikopterlerden savunma sanayisi teknolojilerine havacılık alanındaki birçok proje ve hizmet tanıtıldı.

Dünyanın en iyi havacılık endüstrisi firmalarının bir araya gelerek ürünlerini sergilediği fuarda stant açan APA Bilişim, Türkiye'de üretilen uçuş simülatörünün tanıtımını yaptı.

APA Bilişim'in standını, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı ile TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ile Malezyalı yetkililer ziyaret etti.

- YERLİ VE MİLLİ UÇUŞ SİMÜLATÖRÜ

APA Bilişim ile HM Aerospace arasında sivil havacılık alanında iş birliği anlaşması imzalandı.

Malezya ve Asya-Avustralya bölgesindeki ülkelerin havayolları için Selangor eyaletinde modern uçuş simülatörü eğitim merkezinin kurulması ve işletilmesini içeren iş birliği anlaşmasını, APA Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Adanur ile HM Aerospace Kurucu Direktör Tan Sri Halim Mohammad imzaladı.

Anlaşma kapsamında Malezya'da tam uçuş simülatörleri üretme fırsatları da değerlendirilecek.

APA Bilişim tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen simülatör, başlangıç seviyesinden ileri seviye uçuş eğitimine kadar tüm eğitim gereksinimlerini kapsıyor.

Gerçek bir uçak kokpitiyle aynı donanım ve tasarıma sahip simülatör, pilot adayı öğrencilere her türlü hava koşullarında ve acil durumlarda emniyetli uçabilme imkanı sunuyor. Simülatörle, pilot adayları, emniyetli bir uçuş için gerekli bilgileri eksiksiz öğrenebiliyor.

- "İŞ BİRLİĞİMİZİ DAHA İLERİ SEVİYEYE TAŞIMAYI ARZU EDİYORUZ"

APA Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı Adanur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile dost ve kardeş ülke Malezya'nın, havacılık alanında ortak projeler geliştirmesine katkıda bulunacaklarını söyledi.

Türk şirketlerinin yaptığı faaliyetlerin hem Malezya'dan hem de Asya ülkelerinden iş insanlarının yoğun ilgisini çektiğini dile getiren Adanur, "Malezya Hava Yolları'nın gelişimi için destek ve deneyim paylaşımında bulunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda uçuş simülatörü eğitim merkezi ile iş birliğimizi daha ileri seviyeye taşımayı arzu ediyoruz. Bunun için gereken adımları atacağız. " diye konuştu.

İş birliği anlaşması kapsamında simülatör tedarik ve danışmanlığı, bakım hizmeti ile simülatör operatör hizmeti sağlayacaklarını belirten Adanur, ilerleyen süreçte bilgi ve teknoloji transferi çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.