Türksat 5A 2020’de 5B 2021’de uzayda

ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen Satellite 2019 Fuarı’na Türk şirketleri çıkarma yaptı. Türksat AŞ’yi ziyaret eden SpaceX Üst Yöneticisi Gwynne Shotwell, Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen ve Türksat AŞ Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Ertok’un da katılımıyla toplantı yapıldı. Türksat 5A ve 5B uydularına ilişkin bilgi alışverişinde bulunulan toplantının ardından açıklama yapan Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, Türksat 5A uydusunun, gelecek yılın ikinci çeyreğinde uzaya fırlatılmasının planlandığını bildirdi.

3 YENİ UYDU YOLDA

Şen Türkiye’nin aktif uydu filosunda 3 haberleşme uydusunun bulunduğunu, Türksat 5A, Türksat 5B ve Türkiye’nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A’nın yapım çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi. Şen “Türksat 5A uydusu, bir aksilik olmazsa 2020 yılının ikinci çeyreğinde, ABD’nin Florida eyaletindeki fırlatma rampasından uzaya gönderilecek” dedi. Bunun Türkiye için güzel bir deneyim olacağını belirten Şen, “Bu, gelecekteki projelere de kapı açacak. Yabancı şirketin, uzayla ilgili birçok gelecek projesi var. Birlikte çalışmak her iki şirkete de birçok fırsat sunacak” diye konuştu.

AFRİKA’YI KAPSAYACAK

Türksat AŞ Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Ertok ise “İnternet ve veri haberleşmesinde önemli bir boşluğu doldurması hedeflenen Türksat 5B uydusunun 2021’in ilk çeyreğinde uzaya fırlatılması hedefleniyor” dedi. Hasan Hüseyin Ertok, Türksat 5A’nın hizmete girmesiyle sadece yayıncılık alanında değil, aynı zamanda Türkiye, Orta Doğu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Güney Afrika’yı kuşatan kapsama alanına sahip olunacağını bildirdi. Türksat 5B uydusunda da çalışmaların hızla devam ettiğini dile getiren Ertok, uydunun panellerinin üretiminin İngiltere’de sürdüğünü söyledi. Ertok, gelecek aylarda panellerin Portsmouth’a giderek, faydalı yük ekipmanlarının montajına başlanacağını ifade etti. Ertok uydunun, internet ve veri haberleşmesinde önemli bir boşluğu doldurmasının amaçlandığına işaret etti.

PROGRAM İYİ GİDİYOR

SpaceX Üst Yöneticisi Gwynne Shotwell da yaptığı açıklamada “Türkler ile üzerinde çalıştığımız bizi heyecanlandıran iki misyonumuz var. Program şu ana kadar çok iyi gitti, her şey yolunda görünüyor. Fırlatmanın gerçekleşmesini dört gözle bekliyoruz” diye konuştu.