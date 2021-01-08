''Türksat 5A, Türkiye'nin yörünge haklarını koruyacak''

AA 08 Ocak 2021 Cuma 11:07 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 11:07

Sayan, AA muhabirine, Türksat 5A uydusunun fırlatılışı dolayısıyla geldiği ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nde değerlendirmede bulundu.

Uydunun fırlatılmasından yaklaşık 35 dakika sonra Türksat 5A'nın roketin ikinci katından ayrılmasının gerçekleştiğini ve ilk sinyalin alındığını belirten Sayan, bunun uydunun sağlıklı bir şekilde yörüngeye yolculuğuna başlaması anlamına geldiğini söyledi. Sayan, "Uydunun yörüngeye yerleşmesi için yaklaşık 4 ay 20 günlük süre var. Bu sürede uydu 31 derece Doğu yörüngesindeki yerini alacak." dedi.

- YENİ JENERASYON UYDU

Türksat 5A'nın yeni jenerasyon uydulardan biri olduğuna işaret eden Sayan, "Yeni jenerasyon uydu eskisi gibi tamamen kimyasal yakıtlarla hareket etmektense güneş panellerini açacak. Güneş panelleri sayesinde elektrik enerjisi ve elektrikli itme sistemiyle yörüngedeki uydulara nazaran daha fazla manevra ömrüne sahip bir uydu olacak." diye konuştu.

Sayan, haberleşme ve yayıncılık alanında kullanılacak uydunun kapsam alanının da genişlediğini, Türkiye'nin yanı sıra Afrika'nın büyük bir bölümü, Orta Doğu ve Avrupa'nın hemen hemen tamamını kapsayacağını kaydetti.

Türksat 5A uydusunun Türkiye için önemine dikkati çeken Sayan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu bizim için stratejik bir yatırımdı. Türksat 5A uydumuzla yörünge haklarımızı koruyor olacağız. Böyle bir yeni jenerasyon uyduyla 32 sene faydalı ömürle hizmet vereceğiz. 'Ticari ve ekonomik uydu endüstrisinde biz de dünyada varız' diyebilmenin yolu buradan geçiyor. Türksat 5A’dan sonra Türksat 5B de 6 ay içinde fırlatılacak ama bu bizim için yeterli değil. Cumhurbaşkanı'mızın başlatmış olduğu 'Milli Teknoloji Hamlesi' var. Türksat 6A'yı Türkiye'de bulunan paydaşlarımızla birlikte inşa ediyoruz. Türksat 6A ile birlikte yerli ve milli uydumuzu göklerde görmüş olacağız."

- "UZAYDA ÖNDE ÜLKELERDEN OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

Sayan, Türk mühendislerinin uydunun yapımından fırlatma aşamasına kadar her anını gözlemlediğini belirterek, "Biz, ROKETSAN tarafından önümüzdeki yıllarda uyduyu fırlatma sistemini de yerli ve milli olarak geliştirmiş, kendi uydularımızı kendimiz fırlatabiliyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin üzerinde çalıştığı uydu projelerine ilişkin bilgi veren Sayan, şunları kaydetti:

"Türksat 5A'yı fırlattık, Türksat 5B'yi de yılın ikinci çeyreğinde fırlatacağız. Bu sayede 3 farklı yörüngede 4 uyduyla ticari hizmet verebiliyor olacağız. Türksat 6A, 2022'de fırlatılacak. Bu şekilde Türkiye normal ticari uydularda da Türksat operatörümüzle en iyi ülkeler arasına girmiş olacak ama bu bizim için yeterli değil. Önümüzdeki dönemde alçak yörünge uydularıyla, başta internet olmak üzere birçok servisin verilmesi planlanıyor. Biz de bütün planlarımızı buna göre yapıyoruz. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında uydu ve uzay konusunda önde olan ülkelerden biri olmayı hedefliyoruz."