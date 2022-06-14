Türksat 5B uydusu dünyanın üçte birinden fazlasını içine alacak geniş bir kapsama alanına sahip

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türksat Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen "Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni"nde yaptığı konuşmada uydunun önemine değindi.

Ülkenin "yüksek verimli uydu" sınıfının en yenisi ve en güçlüsü olan Türksat 5B'yi hizmete almanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Karaismailoğlu, bu uydunun 19 Aralık 2021'de başarıyla fırlatıldığını anımsattı.

Karaismailoğlu, uydunun 5 aylık yolculuğunun ardından 17 Mayıs'ta 42 derecedeki yörüngesine ulaştığını aktararak, "Performans ve yörünge testlerini tamamladık. Bugün hizmete başlayacak uydumuz, dünyanın üçte birinden fazlasını içine alacak geniş bir kapsama alanına sahip. 5B uydumuz, yüksek veri iletişim kapasitesiyle uydu internet hizmetinde çok daha geniş coğrafyalarda etkin olmamızı sağlayacak, denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin bir şekilde hizmet verecektir. Uydu filomuzun en güçlüsü olan Türksat 5B'nin kapasitesi, sabit uydulara göre 20 kat daha fazla olacaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin, bir yıl içinde iki ayrı haberleşme uydusunu başarıyla uzaya gönderen dünyada sayılı ülkeler arasında yerini aldığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümünde, yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A ile ilk 10 ülke arasında yerimizi alacağız." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, hükümetleri döneminde ülkenin ulaşım ve haberleşmesi için 172 milyar doların üzerinde yatırım yaptıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Milletimize neyin sözünü verdiysek yerine getirdik, liderliğinizde hepsini hayata geçirdik. Bugünle yetinmedik. Ülkemizin ulaşım ve iletişiminin 2035 ve 2053 hedeflerini belirledik. Amacımız, 2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık ulaşım ve haberleşme yatırımları yapmaktır. Yerli ve milli altyapının haberleşmede ne kadar önemli olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bu doğrultuda haberleşme sektöründe, bilgi ve iletişim altyapısının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını, fiber ve geniş bant altyapısının ve kullanımının yaygınlaştırılmasını, sektörde etkin rekabetin ve tüketici refahının geliştirilmesini, yerli ve milli üretimin desteklenmesini, yerli ve milli 5G altyapısının tamamlanmasını, siber güvenliğin geliştirilmesini hedefleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Bakan Karaismailoğlu, bir yıl içinde Türksat 5A ve Türksat 5B gibi iki önemli uyduyu başarıyla uzaya gönderen sayılı ülkeler arasında yerini alan Türkiye'nin, yatırım, istihdam, üretim, ihracatla büyümesi için gerekli altyapı yatırımlarını planlı şekilde gerçekleştirmeyi sürdüreceklerini dile getirerek, "Uzayda izi olmayanın, dünyada gücü olmaz anlayışıyla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Türksat 5B haberleşme uydumuz, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

- TEST SÜRECİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI



Türksat 5B uydusu, 19 Aralık 2021'de Türkiye saatiyle SpaceX'e ait Falcon-9 roketiyle uzaya fırlatıldı. Uydu, fırlatmadan itibaren 150 günlük yolculuğunu 17 Mayıs 2022'de 35 bin 796 kilometre uzaklıkta 42 derecedeki yörüngesine ulaştı ve testler başladı. Bu süre zarfında uydunun planlanan tüm faaliyetleri zamanında icra edildi ve başarıyla tamamlandı. Yaklaşık 1 ay süren testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından da devreye alma (Handover) işlemleri gerçekleştirilmiş oldu.

Türksat 5B GEO senkron bir uydu olarak hem televizyon yayıncılığı hem de geniş bant uydu haberleşme hizmeti verecek. Uydu, Türksat 4B'nin 4Gbps kapasitesini 55 Gpbs kapasitesine yükselterek, ülkede, denizlerde ve Afrika, Orta Doğu dahil çok geniş bir coğrafyada karasal hatların olmadığı veya yeterli gelmediği alanlarda haberleşme hizmetinin kesintisiz, güvenilir ve coğrafi şartlardan tamamen bağımsız sunulmasını sağlayacak.

Uydunun manevra ömrü en az 35 yıl olacak. Elektrik orbit yerleştirmesiyle kullanım ömürleri uzayan uydular, tüm uydu haberleşme kabiliyetlerini daha uzun sürelerle sağlamaya devam edecek. Uydu, uzaydaki frekans ve lokasyon haklarını görev nöbetleriyle korumayı sürdürecek ve ülkenin bağımsız iletişimini uzun sürelerle sağlayacak.

- KIRSALDAKİ OKULLARA DESTEK



Yayıncılar ve vatandaşlara televizyon yayıncılığı için daha fazla kapasite sunacak Türksat 5B, Ka Band yüksek kapasitesiyle karasal altyapının ve GSM sinyallerinin erişemediği kırsal ve dağlık alanlarda iletişim desteği sunacak. Uydu, hava, kara ve denizdeki mobil tüm platformlara geniş bir coğrafyada kesintisiz geniş bant hizmeti verebilecek. Ayrıca nesnelerin interneti uygulamaları ile tüm kapsama alanında kesintisiz nesne iletişimi sağlayabilecek uydu, afet ve acil durumlarda arama kurtarma ve ilk yardım ekipleriyle afetzedelere tüm karasal altyapı ve GSM ağlarının çöktüğü durumlarda destek olacak.

Türksat uyduları ile halihazırda 2 bine yakın kırsal bölgede Milli Eğitim Bakanlığı okullarına uydu internet hizmeti verilirken, artık daha fazla okula, fazla hızlı ve kapasiteli hizmet sağlanacak.

5B uydusu önemli hava ve deniz yollarını kapsayarak taşıtlarındaki yolcular ve mürettebat için geniş bant haberleşme hizmetlerini destekleyecek.

