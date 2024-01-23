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Bilim-Teknoloji

Türksat 6A için geri sayım başladı... Rakam 5 milyarın üzerine çıkarılacak

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın dayanıklılık testleri tamamlanırken, uydunun hizmete başlamasıyla Türkiye'nin uydularının seslendiği nüfus 5 milyarın üzerine çıkacak.

AA23 Ocak 2024 Salı 11:13 - Güncelleme:
Türksat 6A için geri sayım başladı... Rakam 5 milyarın üzerine çıkarılacak
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türksat ve TÜBİTAK arasında imzalanan "Türksat 6A Milli Haberleşme Uydu Proje Sözleşmesi" kapsamında yapımı devam eden Türksat 6A, tamamlanma aşamasına geldi.

Türkiye'nin en büyük AR-GE projesinde montaj, entegrasyon ve testlerde, Türksat ve TUSAŞ işbirliğiyle ülkeye kazandırılan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) son kısma gelindi.

Tasarımın doğrulanması amacıyla uydunun mühendislik modeli üretim, entegrasyon ve testleri 2022'nin ağustos ayında tamamlandı. Yörüngede görev yapacak uçuş modelinde ise entegrasyon, sistem seviyesi testleri ve son hizalama ölçümleri de bitirildi.

Uydunun fırlatma süreci ve uzay ortamına dayanıklılığı test edildi, sistem seviyesi testlerinden de işlevsel testler, ısıl vakum testleri, sinüs ve akustik testleri başarıyla tamamlandı. Mart ayı sonuna kadar ise CATR, kütle özellikleri ölçümü ve son kontrolleri de bitirilerek fırlatma için nakliye hazırlıklarına başlanacak. Daha sonra fırlatıcı firma Space X'in tesislerine gönderilecek uydu, proje takvimine göre haziran ayı sonunda firmanın Falcon 9 tip roketiyle uzaya gönderilecek. Mevcut uyduların yedekliliğini sağlayacak Türksat 6A, kapasiteyi de artıracak.

- TÜRKİYE DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 65'İNDEN FAZLASINA ULAŞACAK

Yer merkezli bir yörüngede, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanması planlanan ve 7,5 kilovat güce sahip yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, mevcut uyduların hizmet vermediği Güney-Doğu Asya gibi bölgelere de ulaşacak. Türksat, şu anda 31 derece, 42 derece ve 50 derece doğu yörüngelerinde Türksat 3A, 4A, 4B, 5A ve 5B olmak üzere toplam 5 haberleşme uydusuyla faaliyetlerine devam ederek dünyada 3,5 milyar nüfusa ulaşabiliyor.

Türksat 6A'nın hizmete alınmasıyla Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da Türkiye'nin kapsama alanına girecek. Türksat 6A ile Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyarın üzerine çıkacak. Türkiye, kendi haberleşme uydularıyla dünya nüfusunun yüzde 65'inden fazlasına ulaşabilir hale gelecek. Türksat 6A'nın hizmete girmesi ile Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da önemli ölçüde artması planlanıyor.

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