İSTANBUL 32°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2024 Cumartesi / 14 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1952
  • EURO
    36,0226
  • ALTIN
    2551
  • BIST100
    11156.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

Türksat 6A uydumuz geçici yörüngesinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın geçici yörüngesi olan 50 derece doğu yörüngesine ulaştığını bildirdi.

20 Temmuz 2024 Cumartesi 15:24 - Güncelleme:
Türksat 6A uydumuz geçici yörüngesinde
ABONE OL

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ay yıldızın taşıyıcısı, ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A, bugün öğle saatlerinde geçici yörüngesi olan 50 derece doğu yörüngesine ulaştı. Türksat 6A'nın antenleri burada ilk kez açılacak ve testleri yapılacak. Böylece Türkiye olarak 50 derece doğu yörüngesindeki haklarımızı da korumuş olacağız. Burada 3 ay süresince yapılacak doğrulamaların ardından uydumuz, ekim ayında 15 yıl boyunca hizmet vereceği 42 derece doğu yörüngesine hareket edecek. Sevincimiz, iftiharımız Türksat 6A uzayda yol aldıkça daha da çoğalıyor. Mutluyuz, coşkuluyuz, gururluyuz."

  • Bakan Uraloğlu
  • Türksat 6A
  • yörünge

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.