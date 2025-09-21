TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te, Türksat'ın son dönemde yürüttüğü çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜRKSAT'ın, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kurulacak veri merkezi hakkında bilgi veren Atalay, projeyi çok önemsediklerini söyledi. Türksat'ın, şu anda birden çok veri merkezi olduğunu bildiren Atalay, yüksek kapasiteli ve nitelikli yapay zekayı destekleyecek, içinde geleneksel sunucuların olduğu, yüksek güvenlikli bir veri merkezi için bütün çalışmaları tamamladıklarını aktardı.

Atalay, şartname, doküman ve çizimlerin hazırlandığına değinerek, bir an önce ihaleye çıkmayı ve 1,5 yıl içinde üretimine başlamayı planladıklarını kaydetti.

İhtiyaç duydukça, zaman içinde yapılacak ilavelerle Türkiye'nin özellikle kamunun kritik verilerinin saklanabileceği, kritik işlemelerinin yürütüleceği bir veri merkezi olmasını istediklerini dile getiren Atalay, yıllardır konuşulan kamu veri merkezi ihtiyacı olduğunu, projenin de bu ihtiyacı karşılayacağını vurguladı.

Atalay, Türksat 7A projesinde çalışmaların devam ettiğini ve projede plana uygun ilerlediklerine işaret ederek, "Türksat 7A projesinde, bu yıl sonuna kadar potansiyel yerli ve yabancı üreticilerin tekliflerini toplamayı planlıyoruz. Yıl sonunda da nasıl bir model, içerik ve fiyatta olacağı da ortaya çıkacak ve 7A projesini önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde başlatmak gibi bir hedefimiz var. Türksat 7A uydusu, ömrünü tamamlamak üzere olan Türksat 3A uydusunun yerine tasarlandı. 3A'nın yerini alacak yeni uyduyu, 2029'da fırlatmayı hedefliyoruz. Türksat 7A, bu görevi icra edecek." diye konuştu.

- TÜRKSAT, THY UÇAKLARINA UYDU İNTERNETİ VERECEK

Uçaklarda internet erişiminin sağlanmasına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi veren Atalay, bütün uçak ve havacılık şirketlerinin bu konuya odaklandığına dikkati çekti.

AJet ile bu konuda bir anlaşma imzaladıklarını açıklayan Atalay, "Anlaşma çerçevesinde, bu hizmeti AJet'e veriyor olacağız, planı programı belli. Şu anda test ve diğer yazılım çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz, 2026'nın ilk çeyreğinde, AJet uçaklarında TÜRKSAT uyduları üzerinden internet hizmetinin sağlanması." dedi.

Atalay, Türk Hava Yolları (THY) uçakları içinde internet hizmeti sunmak üzere görüşmelerin sürdüğüne değinerek, THY'nin, kendilerini ve THY'nin iştiraki olan TCI Aircraft Interiors (TCI) şirketini bu konuda görevlendirdiğini söyledi.

TÜRKSAT'ın, bu konuda kendi imkanlarıyla yeterli olmayan yerlerde ise potansiyel işbirlikleri oluşturmak üzere çalıştığını aktaran Atalay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AJet'in beklediği kapsama, uçaklarının uçtuğu daha çok Avrupa ve Türkiye etrafındaki yakın ülkeler. Ama küresel, dünyanın en çok noktasına uçan gurur kaynağımız THY, öyle olmayacak. THY'nin uçtuğu her noktaya, bu hizmetin götürülebilmesi lazım. O yüzden, küresel kapsamı sağlayacak bir altyapı oluşturmaya çalışıyoruz. Şu anda, onunla ilgili uydu firmalarıyla görüşmeler yaptık. Yakın bir zamanda, bu durum netlik kazanacak. Önümüzdeki yıldan itibaren de hizmete girmesini bekliyoruz. Bu alanda, aklınıza gelen bütün uydu firmaları ile görüştük. Dolayısıyla bu THY'nin büyük bir projesi. Öncelikle 300 uçaklık, daha sonrasında 500-600 uçağa çıkacak büyük bir proje, herkesin ilgisini çekiyor. Ama bu konuda çözüm de çok yeni, hiç kimsenin tam oturmuş, yıllardır deneyimlediği bir çözüm yok. Yeni bir başlangıç, biz de bu başlangıçta, daha başlarken yerimizi almak istiyoruz. Önce THY'ye, sonra da başka hava yollarına bu hizmeti sunmak istiyoruz."

- "TEKNOFEST'TE UYDU VE UZAY ALANINA, GENÇLERİMİZİN İLGİSİNİ ÇEKMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Atalay, TEKNOFEST'in, çok önemli bir platform olduğunu ve 7'den 70'e insanın teknolojiye ilgisini çekmeyi amaçladığını ifade etti.

TEKNOFEST'in, büyük, geniş kapsamlı, dünyada örneği olmayan bir etkinlik olarak, gurur verici olduğunu dile getiren Atalay, şunları kaydetti:

"TÜRKSAT olarak, burada model uydu yarışmamız var. TEKNOFEST 8. senesinde, bizim uydu yarışmamız 10. senesinde ve TEKNOFEST bünyesinde devam ediyor. Bu seneki yarışmayı genişleterek sürdürüyoruz. Orada uydu ve uzay alanına, gençlerimizin ilgisini çekmeye çalışıyoruz. Oldukça başarılı bir etkinlik, yurt içi ve yurt dışı üniversitelerinde yüzlerce takım ve öğrencinin katıldığı yarışmalar dizisinin sonucunda birinciler, ikinciler ve üçüncüler belli oldu, burada ödüllerini vereceğiz. Ayrıca standımızda, gençlerimiz ve çocuklarımız TÜRKSAT'ın sunduğu hizmetleri tanıma fırsatı buluyor."