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Bilim-Teknoloji

Türksat geliştirdi... İsteyenler 7 gün 24 saat ulaşıp sorgulayabilirler

Türksat'ın dijital arşiv sistemi ArşivNet, vatandaşların kamuda bulunan milyonlarca belgesinin düzenlenmesine, saklanmasına ve bunlara 7 gün 24 saat ulaşılabilmesine imkan verirken, kamunun tüm hafızasını güvenle saklıyor.

AA4 Mart 2025 Salı 11:03 - Güncelleme:
Türksat geliştirdi... İsteyenler 7 gün 24 saat ulaşıp sorgulayabilirler
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, kamuda dijital dönüşüm çalışmaları, hız kesmeden devam ediyor. Türksat, ArşivNet hizmetiyle bu dönüşümün merkezinde yer alırken, kamuya ait dosya, evrak ve belgeler e-Devlet çalışmaları kapsamında dijitalleştiriliyor ve ArşivNet sistemi ile 7 gün 24 saat ulaşılır hale geliyor. Kamu verilerinin dijital olarak saklanması ve verilerin Türkiye'de kalması amacıyla başlatılan proje ile veri güvenliği, yurt içindeki sunucularla ve yerli yazılımla sağlanıyor.

Kamudaki milyonlarca evrakın, dijital halde saklanması ile binlerce metrekarelik dev depoların yeniden kullanıma açılacağına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşların kamuda bulunan milyonlarca belgesinin düzenlenmesine, saklanmasına ve bunlara 7 gün 24 saat ulaşılabilmesine imkan veren ArşivNet, e-Devlet ile paralel çalışarak kamuda kurumsal hafızanın kuvvetlendirilmesini sağlayacak. Milyonlarca belgenin hızlı ve etkili bir şekilde yönetilebilmesini sağlayan proje ile vatandaşların verileri Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na (KVKK) uygun şekilde Türkiye'de muhafaza edilecek. Türksat Dijital Arşiv ile entegrasyon imkanı da olan ArşivNet ile kamu kurumları başta olmak üzere, belediyeler, kütüphaneler, hastaneler ve özel kurumlardaki belge ve dosyaların kopyalama, dosya arşiv işlemlerinde harcanan emek, zaman ve masraflar da en aza inecek."

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Detaylı yetkilendirme ve izlenebilir işlem geçmişi ile vatandaşların gizli verilerinin de güvenli olarak yönetimini sağlayan ArşivNet'in, görsel tarama (OCR) özelliğiyle fotoğrafları metne dönüştürebildiği vurgulanan açıklamada, güvenli klasör ve dosya paylaşımı gibi özellikleriyle kullanıcıların veri saklama yasalarına uyumlu bir dijital arşiv düzeni oluşturmasına da yardımcı olan sistemin, tüm cihazlardan anında erişim sağlanabilmesiyle vatandaşların saniyeler içinde belgelerine ulaşmasına imkan tanıdığı belirtildi.

Türksat'ın dijital arşiv sistemi ArşivNet ile Cumhuriyet tarihindeki milyonlarca belgenin de dijital olarak anında ulaşılır hale geldiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başta kamu, eğitim kurumları, telekomünikasyon şirketleri ve finansal kurumlar gibi veri üreten şirketler tarafından yoğun olarak kullanılması planlanan ArşivNet ile tüm sunucu, depolama, ağ, veri tabanı ve yazılım hizmetleri Türksat tarafından sağlanabiliyor. Milyarlarca liralık yazılım ve donanım ithalatının önüne geçilmesini amaçlayan sistem, dünya standartlarında yapılan geliştirme çalışmaları da Türksat bünyesinde kesintisiz olarak devam ediyor. Kurumların dijital arşiv sistemi ihtiyacını karşılayan ArşivNet, kamu kurum ve kuruluşlarına özelleştirilmiş hizmet verebiliyor. Ülkemizde özellikle kamu kurumlarının siber güvenliğini de sağlayan Türksat, ArşivNet altyapısının izleme ve uyarı mekanizmaları aracılığıyla 7 gün 24 saat siber altyapı güvenliğini de sağlıyor."

  • ArşivNet
  • dijital arşiv
  • güvenli saklama

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