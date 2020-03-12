Türksat ''SOTM''u ABD'de görücüye çıkardı

AA 12 Mart 2020 Perşembe 11:14 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 14:17

Uydu alanında dünyanın önde gelen şirketi olmayı hedefleyen Türksat, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Satellite 2020 Fuarı'nda 1914 numaralı stantta yerini aldı.

Program kapsamında hedef pazarlardaki etkinliğini artırmayı ve yeni pazarlara açılarak, faaliyet alanlarında sahip olduğu birikimini yeni projelerle ülke sınırları dışına taşımayı planlayan şirket, fuar kapsamında, denizde uydu aracılığıyla ekonomik ve kesintisiz hizmet olanağı sağlayan SOTM anteninin tanıtımını yaptı.

Hem askeri hem de sivil kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilen SOTM anteni ile Türksat, sunduğu hizmetle ilgili donanımı da kendisi sağlayan bir firma konumuna yükseldi.

Fiber ve GSM altyapılarının olmadığı yerlerde, ekonomik ve yüzde 99,5 kesintisiz iletişim sağlayan SOTM anteni, denizde uydu aracılığıyla internet bağlantısı imkanı veriyor. Hareket halindeyken Ka-Bant üzerinden 6 mbps (upload)/ 25 mbps (download) hızında internet bağlantısı sağlayan sistem, fiziki karasal sınırlar içinde ve Türkiye kıyılarında kullanılabiliyor.

SOTM anteninin hareket halindeki kara araçlarında da uydudan internet hizmeti verilebilmesi için geliştirme ve test çalışmaları sürüyor.

- Kamu ve askeri kullanıcılar için kritik kabiliyet getiriyor

Türksat, SOTM anteninin ürün yelpazesine katılmasıyla uydu sinyalini, uydu ağ sistemini ve anteni (donanımı) sağlayan firma konumuna geldi. Bu üç bileşeni de Türksat'ın yönetiyor olması, özellikle kamu ve askeri kullanıcılar için çok kritik kabiliyetleri de beraberinde getiriyor.

Türksat haberleşme uydularının kapsamadığı bölgelerde, diğer uydu operatörleriyle yapılacak anlaşmalarla SOTM anteni üzerinden başka uydu altyapılarıyla roaming altyapısının kurulması da planlar arasında yer alıyor.



- Sivil kullanıcılara fiyat ve kullanım avantajı sağlayacak

Türksat, SOTM antenini yurt içi imkanlardan azami yararlanarak, herhangi bir yetenek tekrarına yol açmadan tasarladı. Anten donanımının ilk sürümü, deniz platformlarına özel olarak geliştirildi. SOTM anteninin donanımında sivil kullanıcıya fiyat ve kullanım avantajı sağlayacak değişiklikler yapılacak. Antenin ilerleyen zamanlarda otobüs gibi sivil araçlara yönelik çözümleri de piyasaya sürülecek. Antene, farklı uydu operatörleriyle çalışabilme yeteneği de kazandıracak.

Gelişmekte olan nesnelerin interneti (IoT) makineler arası iletişim (M2M) uygulamalara yönelik farklı sistemler, çok daha küçük yer sistemleri kullanılabilecek.



Özellikle Türksat 5B haberleşme uydusunun devreye girmesiyle SOTM anteninin hitap ettiği pazarlar daha da genişleyecek. SOTM anteninin fiyat avantajı, yurt dışı pazarlarda Türksat'ı bir adım öne çıkaracak.

Türk tersanelerinin yurt dışına ihraç ettikleri deniz platformları da SOTM antenine, dolaylı ihracatın kapısını açacak.