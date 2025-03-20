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Bilim-Teknoloji

Türksat'ın tecrübesi yurt dışına örnek olacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay başkanlığındaki heyetle bir araya geldiklerini belirterek, 'Türksat'ın, e-Devlet, internet, kamu, siber güvenlik gibi alanlardaki hizmetlerini, uydu ve yazılımlarını uluslararası pazarlara, yurt dışına ihracatı noktasında Ticaret Bakanlığı ile yakın işbirliği içinde olma isteğini memnuniyetle karşıladık.' ifadesini kullandı.

AA20 Mart 2025 Perşembe 12:52 - Güncelleme:
Türksat'ın tecrübesi yurt dışına örnek olacak
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Bakan Bolat, sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Atalay başkanlığındaki pazarlama heyeti ile Bakanlıkta görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Bolat, Türksat'ın "ülkenin gururu" olarak uzaya fırlattığı ve halihazırda faaliyette olan 6 uydu ile Türkiye'ye iletişim alanında sunduğu üst düzey hizmetleri ele aldıklarını aktardı.

Bolat, Türksat'ın dünyada önemli bir uydu operatörü konumuna ulaşmasının, takdire şayan olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türksat'ın, özellikle e-Devlet, internet, kamu, siber güvenlik gibi alanlardaki hizmetlerini, uydu ve yazılımlarını uluslararası pazarlara, yurt dışına ihracatı noktasında Ticaret Bakanlığı ile yakın işbirliği içinde olma isteğini memnuniyetle karşıladık."

  • Ticaret Bakanı
  • Uydu İhracatı
  • Siber Güvenlik

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