Türksat'tan acil durumda kesintisiz iletişim

Şirketten konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, afet ve acil durumlarda kritik rol oynayan Türksat uydularının, müdahale ekiplerinin iletişim altyapısını kesintisiz hale getirdiği belirtilerek, "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) başta olmak üzere, Türk Kızılay, Jandarma Genel Komutanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü gibi kritik kurumlar Türksat uydularına doğrudan bağlanarak, olası afetlere karşı haberleşme güvenliğini sağladı." ifadesi kullanıldı.

Deprem, sel, toprak kayması, yangın ve çığ gibi afet durumlarında mevcut iletişim altyapısının zarar görmesi nedeniyle acil durum müdahale ekiplerinin ve arama kurtarma faaliyetlerinin koordinasyonunun aksamaması için iletişim altyapılarının Türksat uydularına entegre edildiğini bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili kurumlarla yapılan mutabakat kapsamında acil durum müdahale ekiplerinin kullanımı için araçlara ve kurumlara küçük çaplı uydu terminali (VSAT) anteni kuruldu. Türksat 5B başta olmak üzere, tüm Türksat uydularına bağlanan terminaller sayesinde afet anlarında iletişimin kesilmesinin önüne geçildi. Bu kapsamda 100 megabite kadar internet hizmeti sağlanarak, ekiplerin anlık bilgi akışı ve operasyonel süreçleri kesintisiz hale getirildi."

Afet yönetim merkezleri ve sahada görev yapan araçlar için AFAD'a toplam 127 VSAT anteni kurulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, insani yardım operasyonlarını desteklemek için Türk Kızılay araçlarına da 87 terminal kurulumu gerçekleştirildiği, güvenlik ve asayişin sağlanmasında kritik bir rol üstlenen Jandarma Genel Komutanlığına ise 233 uydu terminali entegre edilerek acil durumlarda güvenlik güçlerinin kesintisiz haberleşmesinin sağlandığı vurgulandı.

- ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE UYDU DESTEĞİ

Özellikle yaz aylarında yaşanan orman yangınlarında müdahale ekipleri arasındaki koordinasyonun sağlanması için iletişim altyapısının doğrudan Türksat uydularına bağlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Orman Zararlıları ile Mücadele Daire Başkanlığına ait araç ve birimlere 21 VSAT anteni kuruldu. Bu çalışmayla özellikle yangın söndürme operasyonlarında görev yapan helikopter ve kara müdahale ekipleri, karasal iletişim altyapısının bulunmadığı bölgelerde bile anlık iletişim sağlayarak koordineli çalışmayı sürdürebilecek."