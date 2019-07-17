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Türünün ilk örneği olan süpernova gözlemi yapıldı

Güneş sistemi dışındaki ötegezegenleri araştırmak için uzaya gönderilen TESS uzay aracı, türünün ilk örneği olan süpernova gözlemi yaptı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Kepler Uzay Teleskobu'nun yerini alması için Nisan 2018’de uzaya fırlatılan TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), Güneş sistemi dışındaki ötegezegenleri araştırmak için uzaya gönderilmişti. Ancak yeni bir araştırmayla TESS'in belirli bir süpernova türünü izlemek için de kullanılabileceği bulundu.
 
Ohio State Üniversitesi'ndeki bir astronom ekibi, TESS'in belirli bir süpernova türünü izlemek için kullanılabileceğini gösterdi. TESS, bu gözlemi ile bilim insanlarına beyaz cüce yıldızların patlamasına neden olan şeyler ve patlamaların geride bıraktığı elementler hakkında daha fazla ipucu verdi.
 
Royal Astronomical Society’nin aylık bildirimlerinde ayrıntılı olarak açıklanan araştırma sonuçları, TESS kullanılarak gözlemlenen bir süpernova hakkında ilk yayımlanmış bulguları temsil ediyor. Bu sonuçlar, beyaz cüce bir yıldızın bir süpernova patlamasından sonra geride bıraktığı unsurlar hakkında ortaya atılan teorilere yeni görüşler ekliyor.
 
Teoriye göre, beyaz bir cüce yıldız, yakınındaki yıldızdan kitle topladıktan ve istikrarlı kalamayacak kadar büyüdükten sonra, belirli bir süpernova türüne patlar. Fakat eğer bu doğruysa, patlama sonrasında hidrojen ve elementleri, yıldızların ve tüm evrenin çok önemli bir yapı taşını geride bırakmış olmalılar. (Beyaz cüce yıldızlar, doğası gereği, kendi hidrojenleri ile zaten yanmıştır ve bu yüzden bir süpernovada hidrojen kaynağı olmayacaktır.)
 
Astronomlar bir süpernova patlamasının sonrasında bu hidrojen izlerini hiç görmemişti, ta ki bu TESS temelli gözlemi yapana kadar. Bu süpernova, astronomların, hidrojenini ölçtüğü türünün ilk örneği oldu.
 
Araştırmacılar, ilk olarak Carnegie Bilim Enstitüsü Gözlemevlerinden bir ekip tarafından bildirilen bu hidrojen gözleminin, gökbilimcilerin beyaz cüce süpernovaları hakkında bildiklerinin doğasını değiştirebileceğini söylüyor.

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