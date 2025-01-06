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Bilim-Teknoloji

TUSAŞ uçaklarının kompozit performansını iyileştirecek proje geliştirildi

ursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından kabul edilen proje kapsamında, uçaklarda kullanılan kompozit performansını ve üretim süreçlerini iyileştirecek proje geliştirdi.

AA6 Ocak 2025 Pazartesi 14:56 - Güncelleme:
TUSAŞ uçaklarının kompozit performansını iyileştirecek proje geliştirildi
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BTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencileri Cansu Temiz ve Yunus Emre Ataş tarafından geliştirilen "Kompozit Malzemelerde Elle Kesim Yönteminin Parça Üzerinde Yaratabileceği Mekanik ve Kimyasal Özellik Değişimlerinin Araştırılması" başlıklı proje, "TUSAŞ Lift Up Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Projesi" kapsamında kabul edildi.

Türkiye'deki birçok başvuru arasından seçilen "Polimerciler Takımı", TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen uçaklarda kullanılan kompozitlerin performansını iyileştirmeyi hedefliyor.

Projenin akademik danışmanlığını BTÜ Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Yasin Altın, sanayi danışmanlığını ise TUSAŞ'ta görev yapan Alper Yeşilyurt ve Kübra Bolat Yaşar üstleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen projenin geliştiricilerinden Cansu Temiz, havacılık endüstrisinde yoğun olarak kullanılan malzemelerden biri olan kompozit yapılarda, takım maliyetini düşürmek için el ile kesim yöntemi uygulandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Havacılık ve TAI kriterleri dahilinde parça kalınlığına göre el ile kesim yönteminin normal kalite prosedürleri ile tespit edilemeyecek fakat parça üzerinde mekanik ve kimyasal olarak negatif yönde etkileri olabilecek bazı dezavantajları söz konusu. Bu çalışma ile oluşan bu etkilerin araştırılması, literatür taraması yapılması ve çalışma sonuçlarının kalite kontrol ve imalat yöntemi olarak devreye alınmasını amaçlıyoruz."

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ise bu yıl BTÜ'den 2 takımın projesinin TUSAŞ Lift Up programı kapsamında kabul edildiğini anımsattı.

BTÜ'deki yenilikçi eğitim sisteminin meyvelerini bu tür projelerle aldıklarını belirten Çağlar, "Biz aynı kararlılıkla, Türkiye Yüzyılı amaçları doğrultusunda Milli Teknoloji Hamlesi için üreten nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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