TUSAŞ Uzay Bilimleri ve Uydu Teknolojileri Laboratuvarı açıldı

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, AR-GE alanındaki işbirliklerini artırmaya devam ediyor.

Erciyes Üniversitesi ile imzalanan protokol kapsamında Havacılık ve Uzay Fakültesi'nde yer alan TUSAŞ Uzay Bilimleri ve Uydu Teknolojileri Laboratuvarı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı törenle açıldı.

Laboratuvarda 20 araştırmacı görev yapacak ve TUSAŞ mühendislerinin geliştirdiği özgün platformlarda kullanılacak ileri AR-GE çözümlerinin akademisyen ve öğrencilerle geliştirilmesi sağlanacak. Protokol kapsamında uydularda kullanılan kompozit parçaların analizi, agresif yörünge kabiliyet analizi ve optimal yörünge elde edilmesi için algoritmalar geliştirilmesi ve açık kaynak kod yazılım geliştirilmesi gibi çok önemli projelere temel teşkil edecek çalışmalar yer alacak.

Protokol, şirket için stratejik konularda çalışan lisans üstü öğrenci ve doktora sonrası araştırmacı yetiştirilmesi, lisans bitirme projelerinin geliştirilmesi ve öğrenciler için proje bursiyerliği imkanı sağlanmasını da kapsıyor. Ayrıca bu laboratuvarda yapılacak ileri AR-GE çalışmaları için TUSAŞ'ın sahip olduğu toplam 70 bin çekirdekli bilgisayar sisteminden 5 bin çekirdek tahsis edilecek.

- "LABORATUVARLARDA AR-GE ÇALIŞMALARIMIZI BERABER OLGUNLAŞTIRIYORUZ"

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye'nin sahip olduğu genç nüfusu ile dinamik bir ülke olduğunu belirterek, "Savunma sanayi alanında üniversitelerimiz ile önemli iş birlikleri gerçekleştirerek gençlerimizden faydalanmaya çalışıyoruz. Aslında üniversitelerde açtığımız laboratuvarlarda güncel bilgilerle AR-GE çalışmalarımızı beraber olgunlaştırıyoruz. Böylece üniversitelerimiz TUSAŞ ailesinin bir parçası oluyorlar. Son imzaladığımız işbirliği protokolü ile Kayseri'de bulunan Erciyes Üniversitesi de ailemize katıldı. Bu işbirliğinde emeği geçen tüm akademisyenlere ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.