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Bilim-Teknoloji

TUSAŞ'a önemli ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşlik ettiği Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE) ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ) incelemelerde bulundu. Yakup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.

AA6 Temmuz 2022 Çarşamba 22:22 - Güncelleme:
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Malezya Başbakanı Yakup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.

Temasları kapsamında MKE'yi ziyaret eden Yakup'u, Gazi Fişek Fabrikası'na gelişinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, MKE Genel Müdürü Yasin Akdere ile diğer yetkililer karşıladı.

Fişek üretim hattını gezen, MKE tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 155 mm YAVUZ Obüsü, 105 mm havadan taşınabilir Hafif Çekili Obüs BORAN'ı ve 20 mm Yakın Hava Savunma Sistemi'ni inceleyen Yakup'a faaliyetlere ilişkin brifing verildi.

Ziyaretin sonunda Bakan Akar, Malezya Başbakanı Yakup'a yerli ve milli üretim Milli Piyade Tüfeği hediye etti.

- TUSAŞ'TA MALEZYALI ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ

Buradan TUSAŞ'a geçen Yakup, kendisini bekleyen Malezyalı öğrencilerle bir süre sohbet etti. Konuk Başbakan'a, TUSAŞ'ın faaliyetlerine ilişkin sunum yapıldı.

Brifingin ardından yerli ve milli üretim Gökbey ve ATAK helikopterleri, Hürkuş uçağı ve insansız hava aracı ANKA'nın gösteri uçuşunu seyreden Yakup ve Akar, daha sonra Hürjet üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

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