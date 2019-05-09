TUSAŞ’ın uydusu da ABD’de görücüye çıktı

Nas, ABD’de yapılan Small GEO uydu sistemlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen Satellite 2019’da tanıtımı yapılan ve TUSAŞ tarafından geliştirilmesine başlanan elektrikli Small GEO haberleşme uydusunun önemine dikkati çeken Nas “Small GEO, gelişen teknoloji ve uluslararası iş birliği modeliyle ekonomik faydaya dayalı birçok temel avantajı bünyesinde barındıran yenilikçi bir uydu konseptidir. Bu konsept kapsamında yapılacak çalışmaların hızla tamamlanarak, Türkiye’nin diğer ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılar duruma ulaştığını en kısa zaman içinde görmeyi hedefliyoruz” dedi.