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TUSAŞ’ın uydusu da ABD’de görücüye çıktı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Nas, Arjantin ile ortaklaşa kurdukları GSATCOM Uzay Teknolojileri Şirketi tarafından Small GEO haberleşme uydusu üretileceğini belirterek, “Uydu, internet, televizyon yayını, data haberleşmesinin de aralarında bulunduğu birçok uydu haberleşme hizmetinin en ileri teknolojilerle verilmesini sağlayacak.” dedi.

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Nas, ABD’de yapılan Small GEO uydu sistemlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen Satellite 2019’da tanıtımı yapılan ve TUSAŞ tarafından geliştirilmesine başlanan elektrikli Small GEO haberleşme uydusunun önemine dikkati çeken Nas “Small GEO, gelişen teknoloji ve uluslararası iş birliği modeliyle ekonomik faydaya dayalı birçok temel avantajı bünyesinde barındıran yenilikçi bir uydu konseptidir. Bu konsept kapsamında yapılacak çalışmaların hızla tamamlanarak, Türkiye’nin diğer ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılar duruma ulaştığını en kısa zaman içinde görmeyi hedefliyoruz” dedi.

Bir zarfta 4 pusula var neden 1’i iptal edildi de 3’ü iptal edilmedi?

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