TUSAŞ'tan dev başarı! 500'üncü parça teslim edildi

TUSAŞ'ın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Airbus A220 programı kapsamında TUSAŞ'ın ürettiği FTE komponentinde 500'üncü sevkiyatın başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, bu başarının, TUSAŞ'ın ileri mühendislik kabiliyetlerinin, yüksek hassasiyetli üretim gücünün ve küresel ölçekte güvenilir bir çözüm ortağı konumunun güçlü bir göstergesi olduğu ifade edildi.

TUSAŞ'ın havacılıkta entegre üretim ve tedarik çözümleriyle uluslararası arenadaki gücünü pekiştirmeye devam ettiği kaydedildi.

Şirket, Airbus A220 programı için üretilen 250'nci kanopiyi (cockpit üst yapısı) geçen yıl kasım ayında başarıyla teslim etmişti.