İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2026 Çarşamba / 7 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,364
  • EURO
    51,4968
  • ALTIN
    6496.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

TUSAŞ'tan dev başarı! 500'üncü parça teslim edildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Airbus A220 programı kapsamında ürettiği Fixed Trailing Edge (FTE) komponentinin 500'üncü sevkiyatını gerçekleştirdi.

AA25 Mart 2026 Çarşamba 12:55
ABONE OL

TUSAŞ'ın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Airbus A220 programı kapsamında TUSAŞ'ın ürettiği FTE komponentinde 500'üncü sevkiyatın başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, bu başarının, TUSAŞ'ın ileri mühendislik kabiliyetlerinin, yüksek hassasiyetli üretim gücünün ve küresel ölçekte güvenilir bir çözüm ortağı konumunun güçlü bir göstergesi olduğu ifade edildi.

TUSAŞ'ın havacılıkta entegre üretim ve tedarik çözümleriyle uluslararası arenadaki gücünü pekiştirmeye devam ettiği kaydedildi.

Şirket, Airbus A220 programı için üretilen 250'nci kanopiyi (cockpit üst yapısı) geçen yıl kasım ayında başarıyla teslim etmişti.

  • TUSAŞ
  • Airbus A220 programı
  • FTE komponenti

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.