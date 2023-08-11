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Bilim-Teknoloji

Tüzel kişiler artık yapay zekâ ile kimlik tespiti yapabilecek

Tüzel kişilerin uzaktan kimlik tespitinde yapay zeka uygulamalarının kullanılabilmesine imkan tanındı.

AA11 Ağustos 2023 Cuma 11:34 - Güncelleme:
Tüzel kişiler artık yapay zekâ ile kimlik tespiti yapabilecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığının Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ'i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sadece gerçek kişilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla uzaktan kimlik tespiti yöntemleri kullanılabiliyorken finans sektöründe yaşanan teknolojik gelişmeler, gerçek kişilerin yanı sıra ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler için de uzaktan müşteri ilişkisi kurulmasını gerektirdi.

Tebliğle, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler için uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenirken, uzaktan kimlik tespitinde yapay zeka uygulamalarının kullanılabilmesine imkan sağlandı.

Uzaktan kimlik tespitinin teknoloji yoğun bir uygulama olduğu dikkate alınarak, dış hizmet alımlarında gerekli güvenlik şartlarını sağlamak amacıyla bilgi güvenliği yönetim sistemine ilişkin sertifikasyon şartı ile uzaktan kimlik tespitinde yapay zeka uygulamalarının kullanıldığı durumda teknik bazı hususlarda raporlama şartı getirildi.

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