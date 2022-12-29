İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2022 Perşembe / 6 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7108
  • EURO
    19,8942
  • ALTIN
    1087.61
  • BIST100
    5345.61
Bilim-Teknoloji

Twitter dünya çapında çöktü

Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk'ın satın almasının ardından gündemden düşmeyen Twitter, bu sefer de dünya çapında kullanıcıların siteye giriş yapmakta yaşadığı sıkıntı ile konuşuluyor.

BBC Türkçe29 Aralık 2022 Perşembe 07:46 - Güncelleme:
Twitter dünya çapında çöktü
ABONE OL

Çarşamba gecesi TSİ gece 3:00 itibarıyla sorun yaşanan Twitter dünya çapında çöktü.

Çok sayıda kullanıcı, birkaç saat boyunca siteye giriş yapmakta sorunlar yaşadığını aktardı.

Sitede yaşanan sorun, Elon Musk'ın ABD'nin Sacramento şehrindeki veri merkezlerinden birini kapattığını açıkladıktan sonra geldi.

Cumartesi günü bir tweet atan Musk, veri merkezini kapatmasına rağmen Twitter'ın sorunsuz çalıştığını belirtmişti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Musk'ın giderlerini kesmeye çalıştığı şirket yaşanan sorun ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

İnternet trafiğini takip eden site Downdetected.com sorunun daha çok mobil uygulamadan ziyade internet sitesinde yaşandığını raporladı.

Bir saat içinde 10 bin kullanıcı siteye giriş yapmakta sıkıntı yaşadıklarını bildirdi.

Yine Downdetected.com verilerine göre Twitter'a erişimde yaşanan engel, TSİ 06:00'dan sonra hafifledi.

Londra merkezli küresel internet erişimini takip eden Netblocks, Twitter'ın mobil uygulaması ve bildirimler gibi özelliklerin kullanılmasında uluslararası problemler yaşandığını ifade etti.

Bazı kullanıcılar ise Twitter'a halen girebilirken kimileri girmeye çalıştığında uyarıyla karşılaştı.

Twitter'ın yaşadığı teknik sorunlarda Musk'ın satın almasından sonra çok sayıda platform çalışanının işten kovulmasının rol oynayıp oynamadığı merak ediliyor.

Musk'ın platformun başına geçtiği ilk hafta 7.500 kişi kovuldu.

En büyük işten çıkarmaların insan hakları, makine öğrenimi etiği, kürasyon, iletişim ve erişim departmanlarında yaşandığı belirtildi.

Bu ayın başında Musk yaptığı anket sonucunda Twitter CEO'luğu görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.