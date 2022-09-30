Twitter, ilk düzenlenmiş tweetini paylaştı

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından birisi olan Twitter, anlık atılan hatalı tweetlerin önüne geçmek için düğmeye bastı.

Her Twitter kullanıcısının bu özelliği ne zaman alacağını henüz bilinmiyor ancak ilk olarak Twitter Blue abonelerine gelen yazım hatalarını düzeltme özelliği bu şekilde görünecek.

30 DAKİKA İÇİNDE DÜZENLENEBİLECEK

Twitter bu ayın başlarında yaptığı açıklamada , ayda 5 dolarlık premium Twitter Blue hizmetinin abonelerinin önce tweet'lerini düzenleyebileceklerini söyledi . Yakında Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'daki aboneler bu özelliği alacak, ardından ABD. Kullanıcılar bir tweet gönderdikten sonra düzenlemek için 30 dakikaya sahip olacak.

Twitter, her kullanıcının tweet'leri ne zaman düzenleyeceğini söylemeyi reddetti, bu yüzden sadece premium hizmet abonelerine kıskançlıkla bakmamız gerekecek. Belki de kalem simgesi, Twitter durumunun bir işareti olarak mavi onay işaretinin yerini alacaktır.

TWİTTER, İLK DÜZENLENMİŞ TWEETİNİ PAYLAŞTI

Twitter Blue hizmetinin en büyük özelliği tweet geri alma seçeneği. Şirketin "bu bir düzenleme butonu değildir" vurgusu yaptığı bu özellik, kullanıcılara bir tweeti gönderdikten sonra henüz başkaları tarafından görülmeden geri çekme imkânı tanıyor. Ayrıca varsayılan geri alma süresi 30 saniye iken; isteğe göre 5, 10, 20 veya 60 saniye yapılabiliyor.