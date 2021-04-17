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Bilim-Teknoloji

Twitter'a erişim sorunu

Twitter, erişim sorunuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

AA17 Nisan 2021 Cumartesi 20:04 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 20:05
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Twitter, bazı kullanıcıları etkileyen erişim sorununu çözmek için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Twitter'ın resmi hesabından yapılan açıklamada, "Twitter'ın bazı kısımlarının çeşitli yerlerde çalışmadığını biliyoruz. Bu sorunu çözmek ve en kısa sürede normal hale getirmek için çalışmayı sürdürüyoruz. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Dünyanın farklı ülkelerinden kullanıcılar Twitter'da dünden bu yana yaşanan erişim problemiyle ilgili sosyal medya platformlarından çok sayıda paylaşım yaptı.

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