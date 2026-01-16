İSTANBUL 10°C / 3°C
Bilim-Teknoloji

Twitter'da akış durdu! Elon Musk'ın platformu X'e siber saldırı mı?

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te (Twitter) akşam saatlerinden itibaren erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar akışın yenilenmediğini bildirirken, 'X'e siber saldırı' ihtimali akıllara geldi. Sorunun kaynağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

HABER MERKEZİ16 Ocak 2026 Cuma 18:38 - Güncelleme:
Twitter'da akış durdu! Elon Musk'ın platformu X'e siber saldırı mı?
Eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'te bugün akşam saatlerinden itibaren erişim problemi yaşanmaya başladı. Çok sayıda kullanıcının, "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" ve "Akış yenilenmiyor" uyarılarıyla karşılaştığı aktarıldı.

Kullanıcıların ana akışa erişimi kesintiye uğrarken, yeni paylaşımlar ve bildirimlerin de geç yüklendiği gözlendi.

Platformun hem mobil uygulamasında hem de masaüstü sürümünde benzer sorunların yaşandığı belirtildi.

Yaşanan sorun nedeniyle X'in (Twitter) çöküp çökmediği merak konusu olurken siber saldırı ihtimalleri de akılları kurcaladı.

