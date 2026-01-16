Eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'te bugün akşam saatlerinden itibaren erişim problemi yaşanmaya başladı. Çok sayıda kullanıcının, "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" ve "Akış yenilenmiyor" uyarılarıyla karşılaştığı aktarıldı.

Kullanıcıların ana akışa erişimi kesintiye uğrarken, yeni paylaşımlar ve bildirimlerin de geç yüklendiği gözlendi.

Platformun hem mobil uygulamasında hem de masaüstü sürümünde benzer sorunların yaşandığı belirtildi.

Yaşanan sorun nedeniyle X'in (Twitter) çöküp çökmediği merak konusu olurken siber saldırı ihtimalleri de akılları kurcaladı.