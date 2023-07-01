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Bilim-Teknoloji

Twitter'da erişim sorunu! ''Kullanım limiti aşıldı'' uyarısı...

Sosyal medya platformu Twitter bugün kullanıcılarına 'kullanım limiti aşıldı' uyarısı göndermeye başladı. Uygulamada bulunan ana sayfa akışında ve kullanıcı profillerinde erişim problemi yaşandı.

1 Temmuz 2023 Cumartesi 18:24 - Güncelleme:
Twitter'da erişim sorunu! ''Kullanım limiti aşıldı'' uyarısı...
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Birçok Twitter kullanıcısı, hesap sayfalarına erişimde ve tweet akışlarını görüntülemede problem yaşadı.

Kullanıcılar, "Kullanım limiti aşıldı" ve "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." uyarılarıyla karşılaştı.

Öte yandan internetteki erişim problemlerini raporlayan "DownDetector" adlı web sitesine Twitter için 6 binden fazla erişim hatası bildirimi yapıldı.

Duruma ilişkin henüz Twitter'dan bir açıklama yapılmadı.

TWİTTER'DA NEDEN LİMİTLER VAR?

Twitter'a göre limitler, Twitter'ın perde arkasındaki yoğunluğunun bir kısmını alıyor, hata sayfalarının görülme sıklığını azaltıyor ve kesinti sürelerini kısaltıyor.

TWİTTER LİMİTLERİ NELER?

Direkt Mesajlar: Günlük 500 adet

Tweetler: Günlük 2 bin 400 adet (Retweetler de tweet olarak sayılıyor)

Hesap e-postasında yapılan değişiklikler: Saatte 4 kez

Takip etme: Günlük teknik limit 400

Takip etme (hesaba göre): Bir hesabın takip ettiği kullanıcı sayısı 5 bin limitine ulaştığında, yeni takip etme istekleri hesaba özel oranda sınırlanıyor.

Söz konusu limitler aşıldığı zaman kullanıcılar limit aşımı uyarısıyla karşılaşıyor ancak bugün yaşanan erişim sorunun doğrudan limitlerle ilgili olmayabileceği değerlendiriliyor.

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