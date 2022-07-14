Twitter'daki erişim sorunu sona erdi

Twitter'da bir süre erişim sıkıntısı yaşandı. Anasayfa akışında "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene. Yeniden dene" ve "Bir hata oluştu ama endişelenme gerek yok, senden kaynaklanmıyor. Tekrar deneyelim" uyarıları çıktı. Twitter'daki erişim sorunuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, erişim 15:39 sıralarında yeniden sağlandı.

Web sitelerinin hizmet durumları hakkında anlık bilgiler veren Downdetector'de de "Kullanıcı raporları Twitter şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor" bilgisiyle erişim sıkıntısına işaret edildi. Downdetector, ABD'de de binlerce kesinti raporunun olduğunu aktardı.