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Bilim-Teknoloji

Twitter'dan içerik görüntüleme sınırına ilişkin açıklama

Sosyal medya platformu Twitter, içerik görüntüleme limitinin geçici olduğunu belirterek, platforma zarar veren botları ve diğer kötü aktörleri tespit edip ortadan kaldırmak amacıyla uygulandığını bildirdi.

AA5 Temmuz 2023 Çarşamba 00:00 - Güncelleme:
Twitter'dan içerik görüntüleme sınırına ilişkin açıklama
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Twitter, tartışmalara neden olan içerik görüntüleme limitine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kullanıcı tabanımızın güvenirliğini sağlamak amacıyla spam ve botları platformumuzdan kaldırmak için sert önlemler almalıyız." ifadesi kullanıldı.

Bu nedenle platforma zarar veren botları ve diğer kötü aktörleri tespit edip ortadan kaldırabilmek için kullanımın geçici olarak sınırlandığı belirtilen açıklamada, bu hesapların yapay zeka modelleri oluşturmak için insanların herkese açık Twitter verilerini elde etmesini ve insanlar ile platformdaki konuşmaları çeşitli şekillerde manipüle etmesini önlemek için çalışıldığı aktarıldı.

Açıklamada, kısıtlamaların platformu kullanan kişilerin küçük bir yüzdesini etkilediği ve çalışma tamamlandığında bir güncelleme sağlanacağı kaydedildi.

Kısıtlamaların reklam üzerindeki etkilerinin de minimum düzeyde olduğu belirtilen açıklamada, Twitter'ı herkes için daha iyi bir yer haline getirmeye derinden bağlı olunduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bazen, kısa bir an için bile olsa, hızlanmak için yavaşlamalısınız." ifadesi kullanıldı.

Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk, hafta sonu, platformdaki manipülasyonu belirleyebilmek için kullanıcılara geçici olarak içerik görüntüleme limiti getirildiğini duyurmuştu.

Doğrulanmış hesapların günde 6 bin, doğrulanmamış hesapların 600 içerik görüntüleyebileceğini bildiren Musk, yeni doğrulanmamış hesapların ise günde 300 gönderi okuyabileceğini kaydetmişti. Musk, daha sonra yaptığı paylaşımda ise söz konusu limitlerin yakında sırasıyla 8 bin, 800 ve 400'e yükseleceğini ifade etmişti.

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