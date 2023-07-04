Twitter'dan yeni kısıtlama! TweetDeck'i sadece onlar kullanabilecek

Twitter, TweetDeck'in yeni ve geliştirilmiş versiyonunu duyurdu. Tüm kullanıcıların yeni versiyona girebileceği açıklandı. Ancak 30 gün içerisinde TweetDeck'e yalnızca onaylı hesapların girebileceği belirtildi.

NTV'de yer alan habere göre, Daha çok işletmeler ve haber kuruluşları tarafından kullanılan TweetDeck'in, Twitter gelirlerinde artışa neden olabileceğine yönelik yorumlar yapıldı.

Diğer yandan Facebook, Instagram ve Whatsapp'ın çatı kuruluşu META, Twitter'a rakip oluyor. Threads isimli uygulama, Amerika Birleşik Devletleri'nde perşembe kullanıma sunulacak.