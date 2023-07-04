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Bilim-Teknoloji

Twitter'dan yeni kısıtlama! TweetDeck'i sadece onlar kullanabilecek

Kısıtlama kararlarıyla tepkileri üzerine çeken Twitter, bu kez daha hızlı içerik takibi sağlayan TweetDeck'i yalnızca onaylı hesapların kullanabileceğini duyurdu.

4 Temmuz 2023 Salı 08:40 - Güncelleme:
Twitter'dan yeni kısıtlama! TweetDeck'i sadece onlar kullanabilecek
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Twitter, TweetDeck'in yeni ve geliştirilmiş versiyonunu duyurdu. Tüm kullanıcıların yeni versiyona girebileceği açıklandı. Ancak 30 gün içerisinde TweetDeck'e yalnızca onaylı hesapların girebileceği belirtildi.

NTV'de yer alan habere göre, Daha çok işletmeler ve haber kuruluşları tarafından kullanılan TweetDeck'in, Twitter gelirlerinde artışa neden olabileceğine yönelik yorumlar yapıldı.

Diğer yandan Facebook, Instagram ve Whatsapp'ın çatı kuruluşu META, Twitter'a rakip oluyor. Threads isimli uygulama, Amerika Birleşik Devletleri'nde perşembe kullanıma sunulacak.

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