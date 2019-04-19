Uber'in sürücüsüz araç birimine 1 milyar dolar yatırım

CNBC´de yer alan habere göre, anlaşma kapsamında Uber´in söz konusu sürücüsüz araç teknolojileri birimine Toyota Motor Corp ve Japonya merkezli araba parçaları tedarikçisi Denso Corp 667 milyon dolar, SoftBank Group´un yatırım kolu Vision Fund da 333 milyon dolar yatırım yapacak. Advanced Technologies Group (ATG) adı verilen söz konusu birimin 7.25 milyar dolar değere sahip olacağı ve birimin kendi yönetim kurulunun oluşturulacağı belirtildi. Yatırım anlaşması, Perşembe günü Uber´in San Fransisco´daki genel merkezinde Uber CEO´su Dara Khosrowshahi, ATG Lideri Eric Meyhofer ve yatırımcı şirketlerin temsilcileriyle imzalandı.

Medyada daha önce yer alan haberlerde Toyota, Denso ve SoftBank´in Uber´e yatırım yapacağı öne sürülmüş ve Uber´in Mart ayından bu yana söz konusu yatırım için şirketlerle görüştüğü belirtilmişti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu´na (SEC) IPO prospektüsünü sunan Uber´in Mayıs ayında halka arzını yapması bekleniyor.