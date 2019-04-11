Uçak parçası için robotik fabrika

TUSAŞ’ın Kahramankazan’da 181 milyon dolar yatırımla hayata geçirilecek tesis, 95 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

VERİMLİLİK YÜKSEK OLACAK

Tesiste, yüksek teknoloji, kalite ve verimlilikte üretim yapılacak. Uçak ve helikopter gibi hava araçlarının yapısal parçalarının üretileceği tesis, dünyadaki hava yapısalları kompozit ihtiyacının yüzde 2’sini karşılayacak. Tesiste, üst düzey teknolojik üretimin yanında yeni ürün tasarımları ve ürün geliştirmeleri yapılacak. Buradaki tüm işlemlerde otonom araçlar kullanılarak, yüksek doğruluk ve verimlilik elde edilecek. Endüstri 4.0 için altyapısını hazırlayan TUSAŞ, kompozit tesisini akıllı dijital fabrika olarak hayata geçirecek ve sanal/artırılmış gerçeklik uygulamaları ile üretime destek verilecek. Kompozit tipine göre, özelleşmiş robotik, otonom ekipmanlar ile hassas yapılacak.