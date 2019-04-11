Uçak parçası için robotik fabrika
Türkiye’nin havacılık ve uzay merkezi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ülkenin en büyük, dünyanın tek çatı altındaki 4’üncü büyük kompozit tesisini kuruyor.
TUSAŞ’ın Kahramankazan’da 181 milyon dolar yatırımla hayata geçirilecek tesis, 95 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.
VERİMLİLİK YÜKSEK OLACAK
Tesiste, yüksek teknoloji, kalite ve verimlilikte üretim yapılacak. Uçak ve helikopter gibi hava araçlarının yapısal parçalarının üretileceği tesis, dünyadaki hava yapısalları kompozit ihtiyacının yüzde 2’sini karşılayacak. Tesiste, üst düzey teknolojik üretimin yanında yeni ürün tasarımları ve ürün geliştirmeleri yapılacak. Buradaki tüm işlemlerde otonom araçlar kullanılarak, yüksek doğruluk ve verimlilik elde edilecek. Endüstri 4.0 için altyapısını hazırlayan TUSAŞ, kompozit tesisini akıllı dijital fabrika olarak hayata geçirecek ve sanal/artırılmış gerçeklik uygulamaları ile üretime destek verilecek. Kompozit tipine göre, özelleşmiş robotik, otonom ekipmanlar ile hassas yapılacak.
DEVLERE DE ÜRETECEK
Tesiste, gelişmiş kesim ve ölçüm sistemleri kullanılacak. Üretilen parçalar ultrasonik ve x-ray sistemli tahribatsız muayene yöntemleriyle kalite kontrol süreçlerinden geçirilecek ve bunların montajı yapılacak. Boyahaneler, yapay zekayla otonom olarak çalışacak ve tüm parçalar el değmeden boyanıp sevkiyata hazır hale getirilecek. TUSAŞ, bu yatırımla üretim kapasitesini büyük ölçüde artıracak. Ürettiği özgün ürünlerin yanı sıra çok uluslu şirketlerle iş birlikleri yürüten TUSAŞ, tesiste kendi geliştirdiği hava araçlarının yanı sıra Airbus, Boeing gibi devler için üretimler gerçekleştirecek.
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