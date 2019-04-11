16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6845
  • 6,4233
  • 239.057
  • 97.547
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Uçak parçası için robotik fabrika

Türkiye’nin havacılık ve uzay merkezi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ülkenin en büyük, dünyanın tek çatı altındaki 4’üncü büyük kompozit tesisini kuruyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TUSAŞ’ın Kahramankazan’da 181 milyon dolar yatırımla hayata geçirilecek tesis, 95 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. 

VERİMLİLİK YÜKSEK OLACAK 

Tesiste, yüksek teknoloji, kalite ve verimlilikte üretim yapılacak. Uçak ve helikopter gibi hava araçlarının yapısal parçalarının üretileceği tesis, dünyadaki hava yapısalları kompozit ihtiyacının yüzde 2’sini karşılayacak. Tesiste, üst düzey teknolojik üretimin yanında yeni ürün tasarımları ve ürün geliştirmeleri yapılacak. Buradaki tüm işlemlerde otonom araçlar kullanılarak, yüksek doğruluk ve verimlilik elde edilecek. Endüstri 4.0 için altyapısını hazırlayan TUSAŞ, kompozit tesisini akıllı dijital fabrika olarak hayata geçirecek ve sanal/artırılmış gerçeklik uygulamaları ile üretime destek verilecek. Kompozit tipine göre, özelleşmiş robotik, otonom ekipmanlar ile hassas yapılacak. 

DEVLERE DE ÜRETECEK 

Tesiste, gelişmiş kesim ve ölçüm sistemleri kullanılacak. Üretilen parçalar ultrasonik ve x-ray sistemli tahribatsız muayene yöntemleriyle kalite kontrol süreçlerinden geçirilecek ve bunların montajı yapılacak. Boyahaneler, yapay zekayla otonom olarak çalışacak ve tüm parçalar el değmeden boyanıp sevkiyata hazır hale getirilecek. TUSAŞ, bu yatırımla üretim kapasitesini büyük ölçüde artıracak. Ürettiği özgün ürünlerin yanı sıra çok uluslu şirketlerle iş birlikleri yürüten TUSAŞ, tesiste kendi geliştirdiği hava araçlarının yanı sıra Airbus, Boeing gibi devler için üretimler gerçekleştirecek.

Bolivya Devlet Başkanı Morales, askeri ''Türkçe'' selamladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'AB, Brexit'in ertelenmesi konusunda anlaştı'

'AB, Brexit'in ertelenmesi konusunda anlaştı'

'İtalyan Parlamentosu'nun kararı yok hükmünde'

'İtalyan Parlamentosu'nun kararı yok hükmünde'

Başsavcılıktan 'Şaban Vatan' açıklaması

Başsavcılıktan 'Şaban Vatan' açıklaması

AND Pastel’de 0.59 Faiz Oranı

AND Pastel’de 0.59 Faiz Oranı

İtalyan meclisi skandal önergeyi kabul etti

İtalyan meclisi skandal önergeyi kabul etti

İlk icraatı Türk bayrağını indirmek oldu

İlk icraatı Türk bayrağını indirmek oldu

YSK, CHP'nin olağanüstü itirazını kabul etti

YSK, CHP'nin olağanüstü itirazını kabul etti

35 yıl sonra harekete geçtiler

35 yıl sonra harekete geçtiler
 

POPÜLER HABERLER

Tekerlekli sandalye ile TIR´ın arkasına takıldı

Tekerlekli sandalye ile TIR´ın arkasına takıldı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dev yatırım! Türkiye'nin en büyüğü olacak

Dev yatırım! Türkiye'nin en büyüğü olacak

F-35 mi? Su-57 mi? İşte dünyanın en gelişmiş savaş uçakları

F-35 mi? Su-57 mi? İşte dünyanın en gelişmiş savaş uçakları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019