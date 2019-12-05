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BİLİM-TEKNOLOJİ

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Uçan araba seri üretimde: Yoğun talep var

ABD'de dünyanın seri üretime geçilen ilk uçan arabası tanıtıldı. PAL-V adlı uçan arabaya yoğun talep olduğu öğrenildi.

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ABD’nin Florida eyaletinin Miami kentinde dünyanın seri üretime geçilen ilk uçan arabası tanıtıldı. Uçan araba 599 bin dolara satılacak.Pioneer Kişisel Hava Aracı (PAL-V) adlı uçan arabaya talebin yoğun olduğu, daha şimdiden 70 ön siparişin alındığı belirtildi.
 
Aracı kullanmak isteyen kişilerin ise hem ehliyete hem de uçuş lisansına sahip olması gerektiği duyuruldu. Pioneer Kişisel Hava Aracı (PAL-V) olarak adlandırılan 3 tekerlekli ve 2 yolcu kapasiteli uçan otomobil, 230 beygir gücünde Hollanda yapımı bir motora sahip olduğu aktarıldı. Uçan arabanın karbon fiber ile üretildiği, titanyum ve alüminyum alaşımlarından oluşturulduğu aktarıldı. Sadece 600 kilogram ağırlığındaki uçağın kalkışı için 164 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde bir pist gerekiyor.
<img src=https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2019/12/05/051220190842071170109_3.jpg>
Teknolojik atılım
 
PAL-V CEO’su Robert Dingemanse yaptığı açıklamada, “Diğer uçan otomobil üreticilerinin bizim ulaştığımız teknolojiye ulaşmaları için henüz önlerinde çok uzun bir süre var. PAL-V doğru mühendislik hizmetlerini seçerek, kanıtlanmış teknolojilere sahip ve mevcut yönetmeliklere tam uyumlu bir uçan araba tasarlayıp inşa etmeyi başardı” dedi.
<img src=https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2019/12/05/051220190842138929457_3.jpg>
10 dakikada dönüşüm
 
Dingemanse’ye göre, PAL-V’nin motosiklete benzer bir taşıma sistemi var. Otomobilin temel özelliği ise aracın tepesinde “yarasa kanadı” gibi katlanan ve toplanan rotor kanatları. PAL-V CEO’su Dingemanse, aracın 10 dakika içinde bir arabadan, uçan arabaya dönüştüğünü ve zeminde 0’dan 100 kilometreye 8 saniyede çıkabileceğini açıkladı.
 
(Yeni Şafak)

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