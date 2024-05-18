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Bilim-Teknoloji

Uçan araç ''Hexa'' ilk gösteri uçuşunu başarıyla tamamladı

ABD'li havacılık şirketi LIFT Aircraft üretimi uçan araç 'Hexa', Japonya'nın başkenti Tokyo'da ilk gösteri uçuşunu başarıyla tamamladı.

AA18 Mayıs 2024 Cumartesi 12:06 - Güncelleme:
Uçan araç ''Hexa'' ilk gösteri uçuşunu başarıyla tamamladı
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Hexa uçan aracının ilk uçuş gösterisi, "SusHi Tech Tokyo 2024" etkinliği kapsamında başkentteki Big Sight fuar merkezinin garajında düzenlendi.

Tokyo Metropol Valiliği ev sahipliğinde ve yaklaşık 500 kişinin katıldığı tanıtım gösterisinde uçan araç Hexa 10 metre hava kalkışı gerçekleştirdi.

Başarıyla gerçekleştirilen ilk uçuşu ilgiyle izleyen seyirciler, uçan aracın etrafında fotoğraf ve video çekti.

Tanıtıma katılan Tokyo Valisi Koike Yuriko, gazetecilere açıklamasında, "Daha fazla insanın bu son teknolojiyi deneyimlemesini istiyor ve uçan araçların normal bir ulaşım aracı haline gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Hexa aracı tanıtımı amacıyla gösterilerin, hafta içinde belirlenen iki günde, kısa süreli ve ücretsiz şekilde sürdüreceği aktarıldı.

- SAATTE MAKSİMUM 100 KİLOMETRE HIZLA UÇABİLİYOR

ABD'li havacılık şirketi LIFT Aircraft üretimi aracın tek koltuklu yolcu kabininin üst kısmında 18 pervane yer alıyor.

Dikey kalkış ve iniş yapabilen 4,5 metre genişliğinde ve 2,6 metre yüksekliğindeki uçan araç 196 kilogram ağırlığa sahip.

Saatte maksimum 100 kilometre hızla uçabilen araç yaklaşık 15 dakika kadar havada kalabiliyor.

Yeni nesil insan taşımacılığını kolaylaştırması beklenen uçan araçlardan, trafik sıkışıklığıyla mücadele ve afet bölgelerine malzeme tedarikinde faydalanılması hedefleniyor.

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