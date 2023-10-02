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Bilim-Teknoloji

Ücretsiz 10 GB internet ne zaman verilecek? Öğrenciye 10 GB internet nasıl alınır?

Öğrenciye 10 GB internet müjdesi, geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Ücretsiz 10 GB internet için son açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Buna göre Ücretsiz 10 GB internet ne zaman verilecek? Öğrenciye 10 GB internet nasıl alınır? İşte detaylar

2 Ekim 2023 Pazartesi 16:46 - Güncelleme:
Ücretsiz 10 GB internet ne zaman verilecek? Öğrenciye 10 GB internet nasıl alınır?
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Üniversite öğrencilerine aylık 10 GB bedava internet ile ilgili detaylar, öğrenciler tarafından merak edilen konular arasında yerini aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ücretsiz internet projesi ile ilgili merak edilenleri açıkladı. Buna göre Öğrenciye 10 GB internet nasıl alınır? Ücretsiz 10 GB internet ne zaman verilecek? İşte konuyla ilgili ayrıntılar

ÜCRETSİZ 10 GB İNTERNET NE ZAMAN VERİLECEK?

26 Eylül'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ücretsiz internetle ilgili olarak "Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. İstedikleri 3 mobil şebeke üzerinden kullanabilecekler." açıklamasında bulunmuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir televizyon programında öğrencilere ücretsiz internet projesi için açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gençleri ilgilendiren ücretsiz 10 gb internet kampanyasının bu ay başlayacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu,

"3 operatörden tekliflerimizi aldık, 12 ay süre içinde mutabakat sağladık. Gençlere verme noktasındayız. Ücretsiz internet projesi için 10 gb interneti hak eden kişilerin kullanmasını sağlamış olacağız.

Gerek cep telefonundan gerek IMEI numarasından örtüşmesini sağlayacağız. Başkası kullanamayacak. BTK ile bunu sağlama yeteneğine sahibiz. Bu ay 10 gb internet başlar. En ihtiyaç olan nokta bu ay. Gençler hangi operatörü kullanıyorlarsa o operatörü kullanabilecekler" dedi.

ÖĞRENCİYE 10 GB İNTERNET NASIL ALINIR?

Ücretsiz internetten yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurularını e-devlet üzerinden gerçekleştirecekler.

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