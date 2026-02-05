Uçuş güvenliğini yapay zeka ile yeniden tanımlayacak gençler aranıyor

Yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretimi, Türkiye'nin teknolojik geleceği ve küresel rekabet gücü açısından kritik bir rol oynarken, yarışma da havacılık sektöründe karşılaşılan sorunlara yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretilmesini hedefliyor. Son başvuru tarihi 20 Şubat olan yarışma, bu alanda yetkin insan kaynağı yetiştirmeyi, bilgi birikimini artırmayı ve Türkiye'nin havacılık ile ileri teknoloji alanındaki bağımsızlığını güçlendirmeyi amaçlıyor.

YAPAY ZEKA İLE DAHA GÜVENLİ VE AKILLI UÇUŞLAR

Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması, uçan araçların çevresel farkındalığını artıran ve operasyonel güvenliğini güçlendiren yapay zeka tabanlı algoritmaların geliştirilmesine odaklanıyor. Bu kapsamda hava araçlarının kamera ve sensör verilerini işleyerek çevresini algılayabilmesi, otonom ve güvenli uçuş gerçekleştirebilmesi ve olası arıza durumlarını önceden tespit ederek önleyebilmesi hedefleniyor. Yarışma, katılımcılara bu yetkinlikleri kazandıracak akıllı sistemler geliştirmeleri için hem rekabetçi hem de öğretici bir ortam sunuyor.

GERÇEKÇİ HAVACILIK SENARYOLARINA DAYALI ÜÇ TEMEL GÖREV

Yarışma; hava araçlarının çevresini algılayabilmesi, GPS gibi konumlandırma sistemlerinin devre dışı kaldığı durumlarda güvenli şekilde konum kestirimi yapabilmesi ve yarışma esnasında anlık olarak tanımlanan referans objeleri görsel veri üzerinden tespit edebilmesini amaçlayan üç temel görevden oluşuyor. Takımlar; insan, taşıt ve iniş alanlarının tespitiyle çevresel farkındalık sağlayan sistemler geliştirirken, görsel veriye dayalı pozisyon kestirimi ve yarışma sırasında paylaşılan dinamik referans nesneleri video kareleri içerisinde tespit ederek konumlarını belirleyebilen yapay zeka algoritmalarını gerçekçi havacılık senaryoları altında test etme fırsatı buluyor.

Yarışmaya, Türkiye'de ve yurt dışında öğrenim gören lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlar takım halinde katılabiliyor. Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim öğrencileri de başvuru yapabiliyor. Takımlar en az 2, en fazla 5 kişiden oluşuyor. Bu yapı, farklı disiplinlerden gelen gençlerin birlikte çalışarak çok yönlü çözümler geliştirmesine olanak tanıyor.

BÜYÜK ÖDÜLLER GENÇLERİ BEKLİYOR!

Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması'nda dereceye giren takımlar birincilik ödülü 250 bin TL, ikincilik ödülü 225 bin TL ve üçüncülük ödülü ise 200 bin TL alacak. Yarışma, sunduğu ödüllerin yanı sıra gençlerin ileri teknoloji alanlarında deneyim kazanmasını, proje geliştirme kültürü edinmesini ve havacılıkta yapay zeka uygulamalarına yönelik derinlemesine bilgi sahibi olmasını da destekliyor.

TEKNOFEST'in heyecan dolu atmosferinde yer almak, yapay zekâ ve havacılık alanında geleceğin teknolojilerini geliştirmek isteyen tüm gençler için başvurular 20 Şubat'ta sona eriyor.