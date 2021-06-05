05 Haziran 2021 Cumartesi 10:30 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 10:30

ABD'de, son 20 yıl içinde rapor edilen UFO vakalarında uzaylıların izine rastlanmadı. Ancak Amerikan istihbaratı tanımlanamayan gök cisimlerinin bazı yeteneklerini açıklayamıyor. Uzaylı ihtimali tamamen göz ardı edilemese de, UFO'nun meteoroloji ya da hava balonu olma ihtimali gözetiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı tarafından hazırlanan son UFO raporunun 25 Haziran'da Kongre tarafından açıklanması bekleniyor.

Raporun yayınlanmasından önce Amerikalı yetkililer basını bilgilendirdi. Buna göre son 20 yılda 120'den fazla UFO görüldü. Çoğu, Amerikan deniz kuvvetleri pilotları tarafından rapor edilen olaylarda uzaylı teknolojisine rastlanmadı.

BİLİMSEL BİR AÇIKLAMA GETİRİLEMİYOR

Ancak gökyüzünde görülen nesnelerin ne olduğuna dair bilimsel bir açıklama getirilemedi. Özellikle aniden ortaya çıkışları, yön değiştirmeleri ve hızlanmaları açıklanamıyor.

"METEOROLOJİ YA DA HAVA BALONU OLABİLİR"

NTV'de yer alan habere göre, Olası açıklamalardan biri, meteoroloji ya da hava balonu oldukları yönünde.

Ancak vakaların hepsini açıklamaya yetmiyor.

'RUSYA VE ÇİN GİBİ ÜLKELERİN DENEYSEL TEKNOLOJİLERİ OLABİLİR'

İstihbarat yetkilileri, bazı vakaların, Rusya ve Çin gibi ülkelerin deneysel teknolojilerinden kaynaklandığını düşünüyor.