UFO ve uzaylılarla ilgili tarihi gelişme! 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek

ABD Kongresinin İstihbarat Komitesi 50 yıl aradan sonra, UFO ve dünya dışı yaşamla ilgili ilk kamuoyuna açık oturumunu gerçekleştirecek.

Temsilci Andre Carson Salı günü yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin 2004 ve 2021 yılları arasında bildirilen 143 UFO gözlemini takip etmek için bir duruşma planladığını açıkladı.

Önümüzdeki Salı günü yapılması planlanan duruşma, Carson'ın başkanlığını yaptığı İstihbarat Komitesi'nin terörle mücadele, karşı istihbarat ve nükleer silahların yayılmasını önleme alt komitesi tarafından yapılacak.

Carson, New York Times'a verdiği demeçte, "Bu duruşma, kamu yararına olduğundan, herhangi bir aşırı gizlilik, gizemi çözmenin önünde bir engel olabilir veya güvenlik açıklarına çözüm bulmamızı engelleyebilir " dedi. Bu duruşmanın amacı, askeri pilotlar ve sivil pilotların raporlarında yer alan 'bilinmezlikleri' azaltmak ve Pentagon'un atabileceği adımları incelemek." dedi.

Alt komite önünde konuşacaklar arasında Savunma İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Müsteşar Ronald Moultrie ve Deniz İstihbarat Direktör Yardımcısı Scott Bray yer alıyor.

Her iki isim de, Pentagon'un Tanımlanamayan Hava Fenomen Görev Gücü tarafından geçen yıl yayınlanan bir raporda ayrıntılı olarak açıklanan 143 'UFO' olayını daha fazla araştırdı.

50 YIL ARADAN SONRA İLK AÇIK UFO DURUŞMASI

Andre Carson, Sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullandı.

Kongre, 50 yılı aşkın süredir tanımlanamayan hava olayları hakkında halka açık bir duruşma düzenlemedi. Amerikalıların bu açıklanamayan olaylar hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacı var.

UFO'ların kamuoyunda tartışılması, 2018'de Pentagon'un bu tür uçan araçları tanımlamak ile görevli Gelişmiş Havacılık Tehdit Tanımlama Programı (AATIP) olarak bilinen bir programının olduğu ortaya çıkınca, daha da hararetlendi.

AATIP raporundan kısa bir süre sonra yayınlanan ve 2020'de Pentagon tarafından resmi olarak onaylanan üç video, UFO'larla ilgili kamuoyu ilgisinin artmasına neden oldu.