Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko Baykar Makina tesislerini ziyaret etti

Türkiye’ye iki günlük bir ziyaret gerçekleştiren Poroşenko dün beraberindeki heyetle Baykar Makine insansız hava aracı sistemleri fabrikasına gitti. Ukrayna Devlet Başkanlığı, ziyaret kapsamında heyete askeri ve başka türlü insansız hava araçları gösterildi. Taraflar iki ülke arasında savunma sistemleri konusunda işbirliği ve koordinasyonu ele aldı.

Poroşenko’nun ziyaretindeki heyette, Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar, SSB Başkanı İsmail Demir ile birlikte, Bilim ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kırım Tatar Türkleri Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu yer aldı.

Ukraynalı lider ve heyetini, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar karşıladı.

Tesisleri gezen Poroşenko, yerli ve milli İHA/SİHA’lar hakkında bilgi aldı.

Poroşenko ziyaretine ilişkin açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti ziyareti sırasında Ukrayna ve Türkiye savunma kompleksleri arasındaki işbirliği konusunda görüşmeler yapıldı. Ayrıca güçlü insansız havacılık komplekslerinin yaratılmasında dünya liderlerinden biri olan Baykar Makina’nın üretim tesislerine de ziyarette bulunduk” dedi.