İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2020 Cumartesi / 7 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9701
  • EURO
    9,4633
  • ALTIN
    487.203
  • BIST100
    1190.63
  • Haberler
  • >
  • Bilim-Teknoloji
  • >
  • Ukrayna: Dünyanın en büyük kargo uçağını Türkiye ile birlikte tamamlayabiliriz
Bilim-Teknoloji

Ukrayna: Dünyanın en büyük kargo uçağını Türkiye ile birlikte tamamlayabiliriz

Türkiye, Ukrayna ile birlikte dünyanın en büyük kargo uçağı Mriya'nın ikincisini yapabilir. Konuyla ilgili konuşan Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy, dünyanın en büyük kargo uçağı AN-225 Mriya'nın (Rüya) ikincisini Türkiye'yle tamamlayabileceklerini söyledi.

AA24 Ekim 2020 Cumartesi 14:49 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 14:49
ABONE OL

Uruskiy, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le beraber Türkiye ziyareti esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2. Mriya'nın tamamlanmasını görüştüklerini belirtti.

Türkiye'nin stratejik kargo uçaklarına ilgisinin olduğunu aktaran Uruskiy, ellerindeki "Ruslan" tipi kargo uçaklarının kendilerine yettiğini bu nedenle satamayacaklarını ifade ederek, "Ancak eğer yatırımcılardan talep olursa, 2. Mriya'yı bitirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük uçağı 1988'de yapıldı. Mriya'nın ikincisine de başlandı ancak bitirilemedi, 2. Mriya'nın sadece gövdesinin yapıldığı biliniyor, bitirilmesi için ise 300-400 milyon dolar bütçe gerektiği düşünülüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.