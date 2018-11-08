Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Ukrayna S-300’lerini test etti

Ukrayna, Rus menşeili S-300B1 ve S-300V1 hava savunma sistemlerini test etti. Sistemler, teslim alındıkları günden bu yana ordu envanterinde 19 yıldır hiçbir test ya da muharebe görevinde kullanılmadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ukrayna’nın güneyinde gerçekleştirilen testler kapsamında, daha önce modernize edilen güdüm sistemleri de denendi. Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne bağlı hava savunma birimlerinin yürüttüğü denemelerde, iki adet hava hedefi imha edildi. Atışlar, kısa ve orta menzilli füzelerle gerçekleştirildi. 
 
Geçtiğimiz günlerde ABD ve İsrailli uzmanların da içinde bulunduğu bir heyet, Ukranya’daki S-300 sistemleri üzerinde incelemede bulunmuştu. 
 
(C4Defence)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dahi piyanist Elif Işıl, ABD´de 2 yıl üst üste birinci oldu

Dahi piyanist Elif Işıl, ABD´de 2 yıl üst üste birinci oldu

Çin 'hayalet uçağı' ile gövde gösterisi yaptı

Çin 'hayalet uçağı' ile gövde gösterisi yaptı

Kilo vermenizi kolaylaştıracak yağ yakan yiyecekler

Kilo vermenizi kolaylaştıracak yağ yakan yiyecekler

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA