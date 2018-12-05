Ukrayna seyir füzesi test etti
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, 5 Aralık'ta karadan ateşlenen bir seyir füzesi olan S-125 füze sistemini başarılı bir şekilde test ettiğini duyurdu.
- star.com.tr
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Müsteşarı Oleksandr Turchynov tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna yapılan bu füze testi ile Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki sınırlarını savunabileceğini kanıtladı. Testler sırasında önemli sonuçlar elde edildi ve hedef 280 kilometrelik bir mesafede imha edildi." dedi.
Testler tamamlandıktan sonra Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi yetkilileri, Karadeniz-Azak bölgesinin savunmasını güçlendirmek için öncelikli alanları belirlemek üzere önde gelen füze ekipmanı geliştiricileri ve askeri liderlerle bir toplantı yaptı.
Toplantı, füze atışını koordine etmekle görevli olan yeni bir komuta ve özel personel mobil telekomünikasyon kompleksinde gerçekleştirildi.
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