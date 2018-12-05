Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Ukrayna seyir füzesi test etti

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, 5 Aralık'ta karadan ateşlenen bir seyir füzesi olan S-125 füze sistemini başarılı bir şekilde test ettiğini duyurdu.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Müsteşarı Oleksandr Turchynov tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna yapılan bu füze testi ile Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki sınırlarını savunabileceğini kanıtladı. Testler sırasında önemli sonuçlar elde edildi ve hedef 280 kilometrelik bir mesafede imha edildi." dedi.
 
 
Testler tamamlandıktan sonra Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi yetkilileri, Karadeniz-Azak bölgesinin savunmasını güçlendirmek için öncelikli alanları belirlemek üzere önde gelen füze ekipmanı geliştiricileri ve askeri liderlerle bir toplantı yaptı.
 
 
Toplantı, füze atışını koordine etmekle görevli olan yeni bir komuta ve özel personel mobil  telekomünikasyon kompleksinde gerçekleştirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye´de kadınların siyasal haklarını kazanması - Tarihte bugün 5 Aralık 1934

Türkiye´de kadınların siyasal haklarını kazanması - Tarihte bugün 5 Aralık 1934

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Savunmada ihracat kapısı yeni teknolojilerle açılacak

Savunmada ihracat kapısı yeni teknolojilerle açılacak

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA