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Bilim-Teknoloji

ULAK, Türkiye'nin 5G'ye geçişince kritik rol üsteniyor

Türkiye'nin yerli ve milli baz istasyonu üreticisi ULAK Haberleşme, teknoloji dünyasının en önemli etkinliklerinden olan GITEX Dubai'ye katılıyor. Türkiye'nin 5G'ye geçiş sürecinde kritik bir rol üstlendiğini anlatan ULAK Haberleşme Genel Müdürü Kömürcü, hem askeri hem de sivil alandaki iletişim ihtiyaçlarını karşılayan çözümler üzerine yoğun çalışmalar sürdürdüklerini kaydetti.

AA13 Ekim 2024 Pazar 11:03 - Güncelleme:
ULAK, Türkiye'nin 5G'ye geçişince kritik rol üsteniyor
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AA muhabirinin, ULAK Haberleşme AŞ'den aldığı bilgiye göre, teknoloji dünyasının en önemli etkinliklerinden olan GITEX Dubai, her yıl dünyanın dört bir yanından teknoloji liderlerini, yatırımcıları ve yenilikçi girişimleri bir araya getirerek dijital dönüşüm ve ileri teknolojilerin sergilenmesine ev sahipliği yapıyor.

Dubai World Trade Centre'da 14-18 Ekim'de düzenlenecek fuara, Türkiye'nin yerli ve milli baz istasyonu üreticisi ULAK Haberleşme de katılacak.

Yerli ve milli teknolojilerle geliştirdiği yenilikçi haberleşme çözümlerini uluslararası platformda sergileyecek olan şirket, özellikle 5G teknolojileri, kritik iletişim altyapıları, savunma ve güvenlik çözümleri alanlarındaki çözümlerini görücüye çıkaracak.

Fuar süresince inovasyon odaklı projelerini özellikle savunma sanayi ve sivil haberleşme çözümleri alanındaki ürünlerini tanıtarak, yeni iş ortaklıkları için adımlar atmayı hedefliyor.

Küresel işbirliklerine kapı arayacak olan GITEX Dubai'de, dünyanın dört bir yanından gelen teknoloji firmaları ve kamu temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirilecek. Böylece ULAK Haberleşme'nin, milli ürünlerle küresel pazarda da konumunu güçlendirmesin amaçlanıyor.

- "ULAK, TÜRKİYE'NİN 5G'YE GEÇİŞİNCE KRİTİK ROL ÜSTENİYOR"

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, GITEX gibi uluslararası etkinliklerin, yerli ve milli çözümlerin dünyaya tanıtılmasında önemli rol oynadığına dikkati çekerek, "Türkiye'nin teknoloji ihracatını artırmak için büyük fırsatlar sunan GITEX gibi platformlar, hem globalde rekabet gücümüzü artırmak hem de ülkemizin teknoloji vizyonuna katkı sağlayarak Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimize ulaşmamız için önemli adımlar atmamıza olanak tanıyor." ifadesini kullandı.

Kömürcü, hem kamu hem de özel sektör için stratejik öneme sahip çözümlere ilişkin uluslararası pazarda işbirliği ve teknoloji transferi fırsatlarının da değerlendirileceği fuarda, yerli ve milli 5G çalışmaları ve geniş ölçekli 4,5G haberleşme altyapılarının tanıtılacağını bildirdi.

Türkiye'nin 5G'ye geçiş sürecinde kritik bir rol üstlendiğini anlatan Kömürcü, hem askeri hem de sivil alandaki iletişim ihtiyaçlarını karşılayan çözümler üzerine yoğun çalışmalar sürdürdüklerini kaydetti.

Kömürcü, GITEX Dubai'de sergilenecek teknolojilerin, ULAK'ın yerli üretim gücünü ve Türkiye'nin teknoloji bağımsızlığına verdiği önemi bir kez daha gözler önüne sereceğini sözlerine ekledi.

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