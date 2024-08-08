ULAK'a birincilik ödülü

Kömürcü, AA muhabirine, ULAK Haberleşme'nin yerli ve milli rekabetçi çözümleriyle dikkatleri üzerine çektiğini söyledi.

Haberleşme alanında uygulamaya alınan projelere dikkati çeken Kömürcü, "Türkiye'nin hemen her noktasında 3 bine yakın baz istasyonuyla güvenli, yerli ve milli iletişim altyapısının sürdürülmesinde kritik rol oynayan ULAK, 4,5G baz istasyonuyla yüksek hızda veri iletimi, geniş kapsama alanı ve kesintisiz iletişim özellikleriyle de dikkati çekiyor." dedi.

Kömürcü, yenilikçi teknolojisi sayesinde kurumsal müşterilere yüksek kalitede hizmet sunmayı amaçlayan ULAK baz istasyonunun tamamen yerli kaynaklarla üretildiğini, bunun Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladığını vurguladı.

- "TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE YÖNELİK STRATEJİK ADIMLAR ATMAYI PLANLIYORUZ"

Haberleşmede, yerli üretimle hem istihdam oluşturulmasının hem de teknoloji ihracatıyla Türkiye'nin geleceğine yönelik stratejik adımlar atılmasının planlandığını dile getiren Kömürcü, şöyle konuştu:

"Güçlü güvenlik özellikleriyle öne çıkan ULAK, kullanıcı verilerinin korunması ve siber tehditlere karşı dirençli yapısıyla hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıların güvenliğini en üst düzeyde sağlıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki kullanıcılar, ürünlerimiz sayesinde hızlı ve güvenilir haberleşme hizmetine erişebiliyor. Bu durum, dijital hizmetlerin yaygınlaşması, akıllı şehir, akıllı ulaşım projeleri ve diğer yenilikçi projelere de önemli katkılar sunuyor."

Kömürcü, bugünün iletişim teknolojisi olan 4,5G'ye yatırım ve projelerini sürdüren ULAK Haberleşme'nin deneyim ve yetkinliklerini gelecek nesil teknolojilerde de referans aldığına dikkati çekerek, "5G ve 6G çözümlerini inovatif ve sürdürülebilir yaklaşımla geliştiren ULAK Haberleşme, hem yurt içindeki pazarda hem globalde etkin ve stratejik adımlar atmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

ULAK Haberleşme'nin, geniş alan ağ altyapılarını daha güvenli, kolay yönetilebilir ve düşük maliyetli hale getirmek amacıyla geliştirdiği SD-WAN (Software Defined Wide Area Networking) çözümüyle Türkiye'nin ilk ve tek milli ağ çözümü olma özelliğini taşıdığını bildiren Kömürcü, SD-WAN teknolojisinin ağ yönetimini merkezi hale getirerek maliyetleri düşürdüğünü, performansı artırdığını ve saldırılara karşı koruduğunu anlattı.

Kömürcü, yaptıkları çalışmaların önemine işaret ederek, "Türkiye'nin hemen her noktasında 3 bine yakın baz istasyonuyla güvenli, yerli ve milli iletişim altyapısının sürdürülmesinde kritik rol oynayan ULAK Haberleşme olarak Bilişim 500 Araştırması'nda Bilgi Güvenliği Donanımı Kategorisi'nde birincilik ödülüne layık görüldük." dedi.