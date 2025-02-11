Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: Ailelerin bilinçli olması gerekir

Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Konferans Salonu'nda düzenlenen "Güvenli İnternet Günü" etkinliğinin açılışında yaptığı konuşmada, 11 Şubat'ın "Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü" olduğunu da ifade ederek, bilime katkı sunan, azim ve kararlılıkla çalışan tüm kadınların ve kız çocuklarının bu anlamlı günlerini kutladı.

İnternetin 40 yaş ve üzerindeki bireyler için büyük bir mucize olduğunu, Z kuşağı ve sonraki jenerasyonlar içinse hayatın ayrılmaz parçası haline geldiğini bildiren Sayan, internet söz konusu olduğunda güvenlik konusunun "kırmızı çizgi" haline geldiğini söyledi.

Sayan, dünyadaki internet kullanıcılarının çok ciddi bir veri kaynağı olmalarına karşın çoğunun bunun farkında olmadıklarına dikkati çekerek, "Her internet kullanıcısı internette anbean dijital bir ayak izi bırakıyor. Aslında internette kendinize ait verileri paylaşırken oldukça cimri olmanız gerekiyor. Bunlar kişisel bilgiler." diye konuştu.

- "AİLELERİN BİLİNÇLİ OLMASI GEREKİR"

Bazen daha temiz internet kullanımı adına attıkları adımların yanlış değerlendirildiğini dile getiren Sayan, şunları kaydetti:

"Biz arka planda çocuklarımızın, gençlerimizin ve vatandaşlarımızın haklarını, bilgilerini ve güvenliğini korumak için bir adım atıyoruz fakat bu kamuoyuna 'yasaklandı' başlığıyla yansıtılınca işin rengi değişiyor aramız şekerrenk oluyor gençlerle. Artık internet ortamları, bir infodemiye sahne oluyor maalesef. Fırsatlar ve riskler, pozitif ve negatif içerikler amansızca çarpışıyor. Bu noktada devreye girmek de bize düşüyor. Ben, bakan yardımcısı olarak, bu savaşı pozitif içeriklerin kazanması için elimizden geleni yaptığımıza dair güvence veriyorum."

Sayan, çocukların internet dünyasında güvende olabilmeleri için öncelikle ailelerin bilinçli olmaları gerektiğini belirterek, şu tavsiyelerde bulundu:

"Ebeveynler olarak çocuklarımıza sosyal medya hesaplarında gizlilik ayarları yapmayı öğretmeliyiz. İnternet kullanımını yakından takip etmeli, yaşlarına uygun içeriklerle vakit geçirmelerini sağlamalıyız. Onların ekran süresini kontrol altında tutmalı ve günlük ekran süresi belirlemeliyiz. Bilgisayar, tablet ve telefonlarında Güvenli İnternet Hizmeti gibi ebeveyn kontrolü sağlayan güvenlik yazılımlarını etkinleştirmeliyiz. Açık ve güvenilir bir iletişim kurarak siber zorbalık, kişisel verilerin güvenliği ve dijital bağımlılık gibi riskler konusunda onları bilinçlendirmeliyiz. İnternetin sınırsız bilgi kaynağı olduğunu ancak her bilginin doğru olmadığını anlatmalıyız. Unutmayalım ki çocuklarımız dijital dünyada karşılaştıkları her bilgiye inanmak yerine sorgulamayı da bizlerden öğrenecekler."

İnternette paylaşılan içeriğin, silinse bile, kalıcı olabileceğini vurgulayan Sayan, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya hesaplarınızı yalnızca tanıdığınız kişilerin görmesine izin vermelisiniz. İnternette her gördüğünüz bilgiye inanmamalı, güvenilir kaynakları kontrol etmelisiniz. Bilinmeyen linklere ve mesajlara tıklamamalı, kaynağını araştırmalısınız. Siber zorbalığa maruz kalırsanız ya da tanık olursanız mutlaka güvendiğiniz bir yetişkine bildirmelisiniz. Zorbalığa uğrayan arkadaşınız varsa destek olmalı, yalnız bırakmamalısınız. Teknolojiyi bilinçli kullanmalı, sosyal hayatınızı da ihmal etmemelisiniz."