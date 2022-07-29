Ülke alarma geçti! Ölümcül bakteri tespit edildi

ABD'nin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yakın tarihli bir uyarısında ölümcül bir bakteri türü olan 'Burkholderia pseudomallei' bakterisini ilk kez Amerika kıtasında tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada söz konusu bakterinin, Whitmore hastalığı olarak da bilinen ve nadir görülen 'melioidoz'a neden olduğuna dikkat çekildi.

2020'de bir hastalık vakası tespit ettiğini açıklayan CDC, bakterilerin bölgedeki varlıklarını ilk kez geçen ay Güney Mississipi'de iki kişinin melioidoz araştırması sırasında tespit edilmesiyle bulduğunu duyurdu.

CDC açıklamasında, "Vakalar arasında yıllar olmasına rağmen, genomik dizileme bakıldığında, iki melioidoz hastasının Batı Yarımküre'den aynı yeni suş tarafından enfekte olduğunu tespit ettik. Bu da önceki bilinen izolatlardan farklı idi. Her ikisi de hastaneye kaldırılarak antibiyotik tedavisi gördüler.

BAKTERİ ÖLÜMCÜL AMA KİŞİDEN KİŞİYE BULAŞMA RİSKİ AZ

Bu bakteriler genelde Güneydoğu Asya, Orta ve Güney Amerika, Karayipler ve Avustralya dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki tropikal ve subtropikal iklimlerde bulunur. Ciddi hastalıklara neden olabilse de CDC'ye göre, kişiden kişiye bulaşma riski çok az.

2016 yılında Oxford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen bir araştırmada, patojenin önceki yıl 89.000'e kadar insanı öldürdüğü ve daha önce tespit edilmemiş 34 ülke dahil, 79'a kadar ülkede bulunabileceğini öne sürdü. O zamanki araştırmada, ABD'de bakterilerin "olmadığı" belirtilmişti.

ÖLÜMCÜL BAKTERİ LABORATUVARDAN SIZDI

CDC, 2014 yılının sonlarında bakterilerin Louisiana'daki laboratuvarlarından birinden, en az dördü ölen çok sayıda araştırma hayvanının melioidoza yakalanmasından sonra sızdığını doğruladı.

CDC daha sonra laboratuvarın B. pseudomallei üzerindeki çalışmasını durdurdu ve biyogüvenlik prosedürleriyle ilgili ciddi sorunlar bulduğunu söyledi.

Star Gazetesi