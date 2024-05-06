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Bilim-Teknoloji

Ülke nüfusunun 2 katını geçti! Türkiye'de taşıma 2 milyonu aştı

Türkiye'deki cep telefonu operatörleri arasında numarası taşıma sayısı mayıs ayı itibarıyla 180 milyon 503 bin olurken, sabit telefonlarda 2 milyon 630 bin olarak kayıtlara geçti.

AA6 Mayıs 2024 Pazartesi 11:06 - Güncelleme:
Ülke nüfusunun 2 katını geçti! Türkiye'de taşıma 2 milyonu aştı
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AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkede geçen yılın sonu itibarıyla 92,2 milyon mobil telefon abonesi bulunuyor.

Dönemler itibarıyla bakıldığında geçen yılın birinci çeyreğinde 2 milyon 257 bin 266, ikinci çeyreğinde 2 milyon 465 bin 812, üçüncü 2 milyon 449 bin 425 ve son çeyreğinde 2 milyon 988 bin 257 olmak üzere 2023'te 10 milyon 160 bin 760 mobil numara taşıma işlemi yapıldı.

- GEÇEN YILIN SONU İTİBARIYLA 177,3 MİLYON NUMARA TAŞINDI

Numara taşıma hizmetinin başlangıcından geçen yılın sonuna kadar da 177 milyon 388 bin 719 numara taşındı.

Bu yılın mayıs ayı itibarıyla ise numara taşıma işlemi sayısı ise 183 milyon 133 bine çıktı. Bunlardan 180 milyon 503 bini cep telefonu, 2 milyon 630 bini de sabit telefon numaralarından oluştu. Böylece numara taşıma sayısı, 85 milyon 372 bin 377 olan ülke nüfusunun 2 katını geçti.

- SABİT TELEFONLARDA NUMARA TAŞIMA SAYISI 2,6 MİLYONDA KALDI

Türkiye'de 10 Eylül 2009'da başlatılan sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulaması ise beklenen ilgiyi görmedi.

Bugüne kadar sabit hatlarda 2 milyon 630 bin numaranın taşınma işlemi gerçekleştirildi.

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  • sabit telefonlar

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