Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Hıdır, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 2018'den 2024'e giden heyecan, tutku, teknoloji ve bilim dolu bir serüven yaşandığını söyledi.

Geçen yıl, Cumhuriyet'in 100. yılında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplam 3 TEKNOFEST yaptıklarını hatırlatan Hıdır, bu yıl ağustos itibarıyla kendileri için yoğun bir sürecin başladığını anlattı.

Hıdır, teknoloji yarışmalarının TEKNOFEST'in kalbinde yer aldığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"2018'de 14 farklı yarışmayla başlamıştık. Şimdi 50 farklı yarışmayla TEKNOFEST teknoloji yarışmalarını gerçekleştiriyoruz. 7 yılda yarışma kategorilerimiz 3 kat arttı. Yarışmalarımıza başvuru 20 binden 1,6 milyonlara ulaştı. Yarışmacı başvurularımız 80 kat arttı. Dolayısıyla bu süreçte hem başvurular artarken bir yandan bizler de yarışmalarımızın niteliklerini içeriklerini geliştirmeye devam ediyoruz."

- ŞAMPİYONLAR YARIŞACAK



Bu yıl 11 farklı şehirde yarışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Hıdır, Adana'da, 50 kategorideki teknoloji yarışmalarında şampiyon olanların, ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacaklarını bildirdi.

Hıdır, şampiyonlara toplam 1 milyon lira ödül verileceğini, sosyal becerilerinin de test edileceği "Şampiyonlar Ligi" yarışmasını da hayata geçireceklerini söyledi.

- "GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNİ YARIŞMACILARIMIZ İNŞA EDİYOR"



Büyük dil modellerinin dünyada önemli bir yer kapladığını dile getiren Hıdır, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda hem T3 AI programımızla birlikte bir yarışma düzenledik. Nükleer teknoloji alanında bir yarışma gerçekleştiriyoruz, onun finalleri burada gerçekleşecek. Kuantum teknolojileri son yıllarda geleceğin teknolojisi dediğimiz bir alan. Yine kuantum alanında yeni bir yarışma açtık. Burada kritik olan konu aslında TEKNOFEST'teki yarışmacılarımız, ekiplerimizin, gençlerimizin belki halihazırda dünyada henüz ticari ürüne dahi dönüşmemiş alanlarda teknoloji geliştirmeye çalışıyorlar. Bir anlamda geleceğin teknolojilerini TEKNOFEST'teki yarışmacılarımız inşa ediyor."

- GENÇLER KÖKLERİYLE BULUŞACAK



Hıdır, çalışmaları gençlere anlatırken özgüven inşa etmeyi de hedeflediklerini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadim medeniyetimizi geçmişimize baktığımızda İbn-i Heysem, El-Harezmi, Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ gibi aslında dönemin en iyi teknolojilerini geliştirmiş bilimsel çalışmalarını hayata geçirmiş kadim medeniyetimizde bilim insanları var. 'Biz tüm bu çalışmaları geçmişte yapıyorduk, şimdi de yaparız, yaptığımızda da en iyisini yaparız.' ruhunu 7'den 77'ye aşılamak istedik. Dijital deneyim alanlarını, gençliğin ruhuna uygun olacak şekilde etkinliklerimizi güncelliyoruz."

Hıdır, gençlerin bu çerçevede "Köklerden Geleceğe: TEKNOFEST Dijital Evren" çalışmasıyla ülkenin bilim tarihinde dijital bir yolculuğa çıkacaklarını, "Zaferin İzinde Çanakkale Dijital Deneyim Alanı" ile tam bağımsız Türkiye idealini yüreklerinde hissedeceklerini söyledi.

- 10. YILDA 10 MİLYON ZİYARETÇİ HEDEFİ



Hıdır, Adana'da yoğun bir ziyaretçi katılımı beklediklerini belirterek, vatandaşları Adana'ya davet etti.

TEKNOFEST'in bu yıl 10'uncusunu hayata geçirdiklerini vurgulayan Hıdır, şu ifadeleri kullandı:

"Bu 10. TEKNOFEST'imizde, inşallah, toplamda 10 milyondan fazla ziyaretçiyi aşmayı hedefliyoruz. TEKNOFEST Adana ile birlikte, inşallah 10'da 10 yapacağız. TEKNOFEST yalnızca ülkemiz adına yapılan bir çalışma değil. Burada gençlerimiz toplum yararına projeler geliştiriyor. Bizler teknolojinin kullanım alanları insanlığın faydasına ve iyiliğine olsun istiyoruz. Görüyoruz ki teknolojiyi insanlığın faydasına kullanmak da masum bir bebeği öldürmek de mümkün. Buradaki gençlerin ana motivasyonu topluma bir fayda sağlamak."

- "ÜLKELERDEN YOĞUN TALEP VAR"



Hıdır, bu anlamda Türkiye olarak yakaladıkları ivmeyi dost ve kardeş coğrafyalarda da yaygınlaştırmak istediklerini dile getirdi.

Bu kapsamda 2022'de ilk defa Azerbaycan'da TEKNOFEST düzenlediklerini hatırlatan Elvan Kuzucu Hıdır, şu değerlendirmede bulundu:

"Orada 1000 takım başvurmuştu. Bu yıl Azerbaycan'dan 4 binden fazla takım TEKNOFEST Adana'ya başvurdu ve 7'den fazla takımımız Azerbaycan'dan derece aldı. Kimisi birincilik ödülleri aldı. Bizler bu başarılarla gurur duyuyoruz. Dost kardeş ülkelerimizde de aynı ivme gerçekleşsin, onlar da kendi ülkelerinin teknoloji hamlelerini hayata geçirsinler istiyoruz. Bu çerçevede de inşallah TEKNOFEST'i 2025'te Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Selçuk Bayraktar'ın ilan ettiği üzere Kıbrıs'ta gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Yoğun bir talep var. TEKNOFEST dünyada eşi ve benzeri olmayan yani çok büyük bir etkinlik. Yalnızca ulusal bir katılım yok uluslararası katılımlar var. 100'den fazla ülkeden yarışmacı TEKNOFEST'e başvurdu. Burada yine uluslararası katılımcı firmalarımız var. Bu anlamda da TEKNOFEST'in cazibesi de diğer ülkeler tarafından gerçekleştirilmesi de talepleri bizlere geliyor. Endonezya ve Afrika'nın farklı ülkelerinden de TEKNOFEST'i yapmak, orada gerçekleştirmek üzere bize yoğun talepler geliyor."

- AA'YA ÖVGÜ



Hıdır, bu zamana kadarki TEKNOFEST'lerin hepsinde AA'nın da bulunduğunu belirterek, "AA, bizim TEKNOFEST'lerimizin yıllardır paydaşı. Yaptığınız çok güzel haberler, görüntülerle gurur duyuyoruz. Ben başta Genel Müdürünüz Serdar Karagöz Bey olmak üzere tüm ekibinize emekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

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